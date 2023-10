Paola Di Benedetto coperta di paillettes al party di gala: la collana serpente vale oltre 50mila euro Ieri sera a Milano è stata inaugurata la mostra Serpenti 75 Years of Infinite Tales e Paola Di Benedetto era tra gli ospiti: ecco lo scintillante look che ha sfoggiato per l’evento di gala.

Ieri sera a Milano, per la precisione al Dazio di Levante di piazza Sempione, è stata inaugurata la mostra Serpenti 75 Years of Infinite Tales. Dopo Shanghai, Seoul, Dubai e Tokyo, l'evento ha fatto tappa in Italia: si tratta dell'unica data europea, il cui obiettivo è celebrare l'iconica collezione firmata Bvlgari, diventata ormai un simbolo di rinascita e trasformazione. Alla serata di gala non potevano mancare i volti noti del mondo dello spettacolo che da sempre indossano gli scintillanti gioielli della Maison, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Paola Di Benedetto, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin: ecco cosa ha indossato per l'apertura della mostra.

Il look sparkling di Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto non è voluta mancare al party milanese firmato Bvlgari e per l'occasione ha puntato tutto sull'effetto sparkling, dando prova del fatto che è perfetto non solo per le feste natalizie ma anche per le serate di gala autunnali. Sotto consiglio della stylist Rebecca Baglini, ha indossato un lungo e sinuoso abito scintillante sui toni del lilla tenue, per la precisione un modello a tubino firmato N.21 dalla silhouette fasciante che ha messo in risalto le forme. Ha il bustier strapless, la gonna lunga fino ai piedi ed è completamente ricoperto di paillettes. A completare il tutto non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo: Paola ha sfoggiato un paio di décolleté in argento metallizzato.

Paola Di Benedetto in N.21

Paola Di Benedetto, la collana di diamanti e smeraldi

La conduttrice ha tenuto i capelli legati in un raccolto super chic portato con la fila centrale, facendo risaltare il prezioso collier che ha arricchito l'outfit sparkling.

Paola Di Benedetto con la collana Bvlgari

Si tratta di una delle collane firmate Bvlgari della collezione Serpenti, per la precisione il modello con la catenina in oro bianco 18 kt e il pendente che riproduce il viso del serpente decorato con pavé di diamanti e occhi con smeraldi verdi. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della gioielleria il girocollo viene venduto a 54.000 euro. Make-up impeccabile, sorriso stampato sulle labbra e pose da diva: Paola Di Benedetto ha dato l'ennesima prova di essere una vera e propria icona fashion.