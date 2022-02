Ornella Muti ieri e oggi: com’è cambiata l’attrice dagli esordi a Sanremo 2022 Ornella Muti è una delle co-conduttrici della 72esima edizione del Festival di Sanremo, affiancherà Amadeus durante la prima serata dell’evento. Oggi ha 66 anni e viene considerata icona di bellezza senza tempo ma in quanti ricordano com’era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ornella Muti, nome d'arte di Francesca Rivelli, è una delle co-conduttrici scelte da Amadeus per la 72esima edizione del Festival di Sanremo: sarà lei ad affiancare il presentatore e direttore artistico dell'evento durante la serata di debutto dell'1 febbraio. Oggi ha 66 anni e vanta ancora la bellezza mozzafiato che da sempre la contraddistingue ma in quanti corrano com'era agli esordi? L'attrice è diventata famosa negli anni '70 e da allora non mai più smesso di essere considerata icona di splendore e sex symbol: ecco le foto che mostrano la trasformazione dal debutto nello spettacolo a oggi.

Ornella Muti, la trasformazione dal debutto nel cinema a oggi

Ornella Muti è nata a Roma nel 1955, ha 66 anni e ha raggiunto il successo negli anni '70 quando è diventata attrice e sex symbol. Seducente, affascinante, sfuggente e riservata: a darle il nome d'arte ispirato alle eroine dei romanzi di D'Annunzio è stato il regista Damiano Damiani, che nel 1969 l'ha voluta come protagonista del suo film La moglie più bella. Da allora è sempre rimasta sulla cresta dell'onda, incantando tutti con il suo sex appeal, con i suoi profondi occhi azzurri e con il suo sorriso "imperfetto" ma raggiante. Nonostante il tempo che passa, non ha perso il fascino e, sebbene sia comparsa qualche ruga sul viso, continua vantare lo stesso splendore che da sempre la contraddistingue.

Ornella Muti da giovane

L'evoluzione degli hair look di Ornella Muti

Qual è il segreto della bellezza di Ornella Muti? È sempre rimasta naturale, tanto che non ha mai voluto neppure "correggere" il suo sorriso leggermente imperfetto. L'unico dettaglio che le ha permesso di aggiungere un tocco di novità alla sua immagine sono stati gli hair look.

Leggi anche I look della prima serata di Sanremo 2022: chi veste cantanti e ospiti

Ornella Muti nel 2003 a Cannes

Agli esordi portava i capelli al naturale, ovvero castani e mossi, mentre sul finire degli anni '90, complici le mode dell'epoca, ha detto addio ai volumi extra per provare delle pieghe lisce e con la riga centrale. Nei primi anni 2000, invece, ha messo un atto un drastico "colpo di testa" tingendo la chioma di biondo platino e provando un long bob. Oggi è tornata ai capelli lunghi ma non ha rinunciato alle sfumature dorate: a Sanremo sorprenderà i fan con qualche cambio look?