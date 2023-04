Nuda a 58 anni: la foto di Paulina Porizkova ci libera dalla paura di invecchiare La top model Paulina Porizkova ha festeggiato il suo 58esimo compleanno con una foto in cui è nuda a letto: “Il meglio deve ancora venire”

A cura di Beatrice Manca

Paulina Porizkov via Instagram

I capelli biondi che sfumano nell'argento, il sorriso aperto e fiducioso di chi non si preoccupa delle rughe (e perché dovrebbe?) e solo un lenzuolo a coprire i fianchi. La top model Paulina Porizkova si è presentata così sui social nel giorno del suo 58esimo compleanno. Nuda – o quasi – per sfatare i troppi tabù e stereotipi legati all'invecchiamento. "La speranza è che il meglio debba ancora venire", scrive. La foto ha rapidamente fatto il giro del mondo, ma non è la prima volta che la modella manda messaggi di questo tipo: anzi, è una vera e propria paladina di age positivity impegnata a cambiare la narrazione intorno all'età che avanza.

Chi è Paulina Porizkova, paladina dell'age positivity

Nata in Cecoslovacchia nel 1965, Paulina Porizkova ha conosciuto un grande successo come modella negli anni Ottanta, quando si divideva tra le copertine di Sports Illustrated, GQ e Playboy. Volto storico di Estée Lauder, Porizokva ha anche lavorato come attrice tra cinema e televisione. Ma per chi lavora con l'aspetto arriva sempre il momento di fare i conti con l'orologio. Il superamento degli ‘anta', che una volta era una sentenza, oggi è spesso una rinascita. E così è stato per lei, che sui social si definisce: "Top model in pensione, occasionalmente attrice e attualmente scrittrice". In realtà Paulina Porizkova non ha mai smesso di lavorare come modella. All'inizio dell'anno è anche apparsa sulla copertina di Vogue Scandinavia: la Bibbia della moda l'ha scelta proprio perché ha saputo cambiare la narrazione sull'età, mostrando quanta bellezza c'è nei capelli grigi e nelle rughe. "Voglio rappresentare le cinquantenni che dimostrano la propria età – ha detto nell'intervista – Sento che c'è bisogno di più rappresentazione in questo senso".

Paulina Porizkova via Instagram

La foto nuda di Paulina Porizkova

La foto del compleanno della top model, diventata virale nelle ultime ore, non è certo un caso isolato quindi. Nello scatto Porizkova si mostra sdraiata a letto con il seno coperto da un peluche, senza un filo trucco, con i capelli appena ingrigiti sparsi a corolla sul cuscino. Ed è luminosa e perfetta nella sua età: "Sono entrata nei 58 anni con niente addosso se non il sole e un sorriso". Il profilo Instagram della modella è pieno di foto in cui smonta i pregiudizi sull'invecchiare, mostrandosi sempre radiosa al naturale: il suo sorriso senza trucco e con le rughe è una vera e propria boccata d'aria fresca in un feed dominato dai filtri.