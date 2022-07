Nicole Kidman dopo la sfilata di Parigi: si rilassa in minigonna col maxi strascico Nicole Kidman ha sfilato ieri alla Paris Fashion Week dedicata all’Haute Couture, è stata scelta come modella da Balenciaga e ha partecipato anche al party post-show. Sui social si è poi mostrata in minigonna e strascico mentre si rilassa a fine giornata.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture e ogni giorno sono diverse le Maison che presentano le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2022-23. Tra gli show più rivoluzionari andati in scena fino ad ora c'è stato quello di Balenciaga e non solo perché per la prima volta ha messo immediatamente in vendita gli abiti di Alta Moda in negozi dedicati, il direttore creativo Demna Gvasalia è destinato a passare alla storia per aver voluto in passerella una vera e propria parata di star. La cosa particolare è che non c'erano solo modelle note come Bella Hadid e Naomi Campbell ma anche volti "estranei" alla moda, da Dua Lipa a Kim Kardashian, fino ad arrivare a Nicole Kidman. È stata proprio quest'ultima ad attirare l'attenzione dei media nel post sfilata: ecco cosa ha fatto.

Nicole Kidman, la foto tra le lenzuola dopo lo show Balenciaga

Per Nicole Kidman sfilare per Balenciaga è stato un momento unico ed emozionante che le ha permesso di mostrarsi in una nuova veste, quella di modella. Non sorprende, dunque, che si sia scatenata all'after party dello show, arrivando letteralmente sfinita a fine giornata. La cosa particolare è che si è addormentata con ancora indosso gli abiti della festa e non ha avuto paura di lasciarsi immortalare alle prese col relax per uno scatto social. Nella didascalia del post ha poi scritto semplicemente "Buonanotte da Parigi con amore", lasciando intendere che non potrebbe essere più soddisfatta.

Nicole Kidman sfila per Balenciaga

Il look di Nicole Kidman per il party post-sfilata

Cosa ha indossato Nicole Kidman all'after party di Balenciaga? Se in passerella il look era metallico, nella serata ha preferito uno scintillante total black. L'attrice si è lasciata fotografare solo tra le lenzuola ma tanto è bastato per rivelare uno stile glamour e iper femminile. Ha sfoggiato un mini abito di Balenciaga tempestato di paillettes, un modello aderente e monospalla, la cui particolarità sta nel lunghissimo strascico brillante portato "arrotolato" sotto le gambe. Nicole ha ancora il make-up sul viso e indossa ancora le calze coprenti ma nulla le ha impedito di godersi soddisfatta un po' di relax