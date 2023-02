Nicole Kidman, dark lady in velluto: al collo indossa un cuore anatomico L’attrice Nicole Kidman ha partecipato agli Art Directors Guild Award 2023 con un look total black da diva gotica: maxispacco e gioielli anatomici.

A cura di Beatrice Manca

Elegante, misteriosa, magnetica: Nicole Kidman sa sempre come rubare la scena sul red carpet. L'attrice australiana è apparsa raggiante alla cerimonia degli Art Directors Guild Award 2023, dove ha premiato il regista di Elvis Baz Luhrmann e alla costumista Catherine Martin. Il suo look ha lasciato tutti a bocca aperta: un sinuoso abito in velluto nero completato da un massiccio ciondolo dorato a forma di cuore.

L'abito nero di Nicole Kidman

Alla cerimonia degli Art Directors Guild Awards a Los Angeles Nicole Kidman ha indossato un abito asimmetrico di velluto nero della collezione Schiaparelli Haute Couture Autunno Inverno 2022-23. Si tratta dello stesso brand che ha vestito chiara Ferragni a Sanremo: la casa di moda fondata da Elsa Schiaparelli ha conquistato i red carpet e i palchi internazionali grazie al lavoro di Daniel Roseberry. L'outfit di Nicole Kidman era completato da scarpe con il tacco nere con dettagli gioiello e una catenella che accarezzava le caviglie e il piede.

Nicole Kidman in Schiaparelli Haute Couture

La collana con il cuore di Nicole Kidman

Nicole Kidman ha lasciato i capelli rossi sciolti sulle spalle, illuminando l'abito scuro con un sorretto rosso fuoco. L'elemento che ha più attirato l'attenzione del look è il girocollo, composto da un nastro nero di velluto e un grande ciondolo a forma di cuore. Si tratta di una riproduzione di un cuore in ottone dorato impreziosito da strass. Non un cuore stilizzato in stile San Valentino, ma proprio una riproduzione "anatomica" del muscolo, com'è nello stile di Schiaparelli, con una serratura al centro. Solo una diva potrebbe indossarlo con tanta disinvoltura!