Nathan Falco Briatore, addio abiti sportivi: indossa il completo classico (con la cintura griffata) Nathan Falco Briatore sta crescendo e sembra essere destinato a diventare un divo. Nelle ultime ore ha detto addio agli abiti sportivi e ha indossato un completo classico, il tutto senza rinunciare alla passione per le griffe.

A cura di Valeria Paglionico

Nathan Falco Briatore sta crescendo e, nonostante abbia solo 12 anni, sembra già essere destinato a diventare un divo, basti pensare al fatto che solo nell'ultimo anno è stato nominato CEO della Billionaire Bears Society NFT e ha debuttato come stilista con una collezione disegnata a quattro mani col papà Flavio Briatore. Nelle ultime ore è tornato ad attirare le attenzioni del pubblico: lontano da mamma Elisabetta Gregoraci, attualmente impegnata con alcuni progetti professionali fuori Monte Carlo, ha partecipato a una serata di gala con gli amici e ne ha approfittato per dare il meglio di lui in fatto di stile. Il ragazzino ha detto temporaneamente addio agli abiti sportivi e ha indossato il completo classico.

Il look classico di Nathan Falco Briatore

Lo avevamo lasciato al Gran Premio di Monaco insieme a mamma Elisabetta con il total look Dior, oggi ritroviamo Nathan Falco Briatore in versione "damerino". Al motto di "Come un vero italiano", si è lasciato immortalare col completo classico sullo sfondo del lungomare di Monte Carlo in compagnia di alcuni amici. Fino ad ora aveva sempre abituato i fan a t-shirt oversize, tute sportive e maxi felpe col cappuccio, per l'evento esclusivo ha però cambiato registro e ha puntato tutto su giacca, camicia e pantaloni classici, tutto in nero. Non è mancato, però, il tocco casual con un paio di Nike Jordan in black&white.

Nathan Falco Briatore col completo classico e le Jordan

Quanto costa la cintura di Nathan

Da sempre appassionato di griffe, anche questa volta Nathan non ha rinunciato a un accessorio di lusso. Ha infatti abbinato l'abito classico a una cintura Louis Vuitton, per la precisione il modello reversibile, da un lato in pelle Taïga color nero, dall'altro in tela Monogram Eclipse, decorata sul davanti con l'iconica fibbia che riproduce il logo LV. Il prezzo dell'accessorio? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 515 euro. Doppio taglio con rasature sui lati, pose da divo ed espressione seria: il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sembra essere destinato a conquistare il mondo dello spettacolo.

Leggi anche Nathan Falco Briatore, il nuovo look è col cappello griffato e il cuore rasato tra i capelli