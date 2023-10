Natacha d’Asburgo sposa l’erede austriaco: per il matrimonio indossa la tiara di perle e fiori L’arciduca Alessandro d’Asburgo-Lorena e Natacha Rouminatzeff-Pachkevitch si sono sposati nel weekend, diventando protagonisti del primo Royal Wedding d’autunno: ecco tutti i dettagli dello splendido abito bianco della sposa.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la stagione dei matrimoni e anche i Royals d'Europa hanno approfittato delle prime giornate fresche e soleggiate d'autunno per organizzare delle cerimonie da sogno. Il primo Royal Wedding post-estate è stato quello dell’arciduca Alessandro d’Asburgo-Lorena e di Natacha Rouminatzeff-Pachkevitch, che hanno pronunciato il fatidico sì lo scorso 30 settembre in Belgio. Tra gli invitati c'erano moltissimi rappresentanti della nobiltà europea, dai granduchi di Lussemburgo ai membri della famiglia reale belga, fino ad arrivare a Maria Gabriela de Orleans-Braganza (che fa parte dell'ex famiglia imperiale del Brasile). Cosa ha indossato la sposa per il grande giorno? Ecco tutti i dettagli dello splendido abito bianco.

Il primo Royal Wedding d'autunno

Alessandro d'Asburgo-Lorena è membro dell’antica famiglia imperiale austriaca, il suo bisnonno era l’imperatore Carlo I, mentre Natacha Rouminatzeff-Pachkevitch è discendente della nobiltà russa, per la precisione nipote di un eroe di guerra francese di origini russe: il loro matrimonio "reale" non poteva, dunque, che attirare le attenzioni dei media internazionali. I due hanno pronunciato il fatidico sì durante un rito religioso tradizionale tenutosi presso l'Eglise Saint Pierre, mentre in serata i festeggiamenti sono continuati presso il castello reale di Belœil, nella provincia di Hainaut in Vallonia, definito la "piccola Versailles belga" per la sua magnificenza.

L'abito bianco di Natacha Rouminatzeff-Pachkevitch

Per il grande giorno Natacha Rouminatzeff-Pachkevitch ha puntato sulla semplicità ma senza rinunciare all'eleganza. Ha rispettato la tradizione del total white con un lungo abito romantico e principesco, un modello dalla silhouette lineare con una profonda scollatura a V, le maniche lunghe e trasparenti leggermente a palloncino e una maxi gonna con strascico. Ad arricchirlo sono stati dei delicati ricami in pizzo sia in vita che sui polsi. Non è mancato un velo in delicato tulle e una piccola tiara di perle e fiori freschi, abbinata a una parure di gioielli con le perle bianche. Lo sposo Alessandro d'Asburgo-Lorena non è stato da meno in fatto di classe: ha sfoggiato un completo su misura spezzato con giacca tight nera, pantaloni grigi e panciotto crema.