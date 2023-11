Naomi Campbell nuda coperta di spine: la trasformazione rock col mullet cut Naomi Campbell ha dato l’ennesima prova di essere un’icona fashion e rock: ecco per quale motivo ha posato nuda ricoperta solo di spine metalliche.

A cura di Valeria Paglionico

Era da diversi giorni che sul profilo Instagram di Alexander Wang era comparso un post che aveva incuriosito i fan: si tratta di un breve video che mostra un drastico taglio di capelli messo in atto da una modella "misteriosa". Nelle ultime ore ne è stato rivelato il volto: si tratta di Naomi Campbell, scelta come testimonial per l'esclusiva campagna realizzata per il lancio della collezione Resort 2024 del designer. La top ha posato completamente nuda coperta solo di spine, dando l'ennesima prova di essere una delle indiscusse regine della moda, nonché un'icona fashion dall'animo rock.

La foto di Naomi Campbell senza veli

"Sublime icon: Naomi transformed", sono queste le parole con cui Alexander Wang ha presentato gli scatti della nuova campagna Resort 2024. Fotografata da Jamie Morgan, la Venere Nera della moda ha posato senza veli coperta solo da una cascata di spine metalliche. Si è "nascosta" il seno con una delle mani, ha lasciato il lato b in primo piano e ha indossato solo un paio di sandali col tacco a spillo e la borsa cult della collezione. A fare la differenza nel suo look è stato però il taglio di capelli: Naomi ha detto addio alla chioma extra long e ha sfoggiato un mullet cut in pieno stile anni '80, rendendo così il suo stile ancora più rock.

Naomi Campbell col mullet cut

Naomi Campbell è il volto della campagna di Alexander Wang

Perché Alexander Wang ha voluto proprio Naomi Campbell per la sua nuova campagna? La collezione che ha appena lanciato è dedicata al tema della trasformazione e alla capacità delle donne alfa di adattarsi a ogni contesto sociale.

Leggi anche Naomi Campbell sfila per Alexander McQueen e cambia look: è una leonessa con i capelli ricci

Naomi nuda coperta di spine

La Venere Nera, che da sempre si è distinta per la sua forza, per la sua capacità di rinnovarsi e per il suo spirito ribelle, incarna alla perfezione questo ideale femminile. Scelte cromatiche audaci, silhouette definite e accessori "intelligenti" che mixano innovazione e ironia: la linea Resort 2024 lanciata dallo stilista è fatta di esplorazioni e di dettagli futuristici. Chi meglio di Naomi avrebbe potuto dare un volto a questa rivoluzione rock?