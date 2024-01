Miss Japan 2024 è nata in Ucraina: è polemica per la scelta di una reginetta “poco giapponese” È polemica per la vittoria di Karolina Shiino: Miss Japan è giudicata poco orientale. Nata in Ucraina da genitori europei, vive in Giappone da sempre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Miss Giappone 2024 è la 26enne Karolina Shiino. La modella ha trionfato al concorso di bellezza aggiudicandosi la fascia e la tiara di reginetta, conquistando i membri della giuria. Ma non si può dire lo stesso del popolo dei social e dei cittadini, che invece non hanno apprezzato. In tantissimi hanno criticato la scelta, caduta su una ragazza giudicata poco "orientale". Le origini della modella sono finite sotto accusa, perché la vincitrice è nata in Ucraina e non ha genitori giapponesi, si è trasferita nel Paese da piccolissima e ne ha preso la nazionalità. Tutto questo ha acceso dibattito sull'identità culturale. Cosa significa essere giapponesi?

Chi è Miss Giappone 2024

La più bella del Giappone ha il volto pulito di una ragazza dalla pelle chiarissima, con lunghi capelli castani e grandi occhi scuri, eletta la più bella del Paese asiatico. La decisione di scegliere una vincitrice di origini europee, però, ha scatenato non poche polemiche. Sui social si leggono parecchi commenti indignati, scritti da chi non apprezza che a rappresentare il proprio Paese nel mondo ci sia una ragazza lontana da certi standard di bellezza asiatici.

Non è la prima volta che si verifica qualcosa di simile. Era già successo ad Ariana Miyamoto, scelta per rappresentare il Giappone nel concorso Miss Universo 2015. Lei era originaria di Nagasaki con madre giapponese e padre afroamericano: ha dovuto affrontare feroci critiche quando è stata eletta.

Karolina Shiino è Miss Giappone, una vittoria in cui sperava tanto, perché per lei è il coronamento di una battaglia che va avanti da sempre. Da tutta la vita lotta con la sua identità e le sue origini. Alla CNN ha detto:

Volevo essere riconosciuta come giapponese.

Lei vive a Nagoya da quando aveva 5 anni e parla fluentemente giapponese, è diventata cittadina nel 2022, ma è nata in Ucraina e ha genitori di origine europea. Ecco perché ha sempre faticato a integrarsi, ha raccontato di aver incontrato parecchie difficoltà a essere accettata a causa del suo aspetto. Con la vittoria al concorso, però, spera che tanti possano rivedere le loro idee su cosa significhi essere giapponese.

Ha affermato:

Viviamo in un'epoca dove la diversità è necessaria. Ci sono molte persone come me che sono preoccupate per il divario tra il loro aspetto e ciò che sono. Continuavo a sentirmi dire che non sono giapponese, ma sono assolutamente giapponese, quindi ho partecipato a Miss Giappone credendo sinceramente in me stessa.

La polemica sui social

Il Giappone ha un numero crescente di immigrati, sta diventando multiculturale e sta accettando sempre più lavoratori provenienti da altri Paesi, soprattutto per bilanciare il rapido invecchiamento e il calo della popolazione. Eppure, i commenti sui social denotano una scarsa apertura alla diversità e una radicata ricerca di standard di bellezza più "tradizionali". Tanti hanno giudicato sbagliata la scelta di eleggere una Miss Giappone che non ha nemmeno una goccia di sangue giapponese, altri hanno difeso la reginetta, ritenendola giapponese al 100% essendo cresciuta qui e avendo la cittadinanza.

"È ucraina al 100%. Capisco che è bella, ma siamo a Miss Giappone" ha scritto qualcuno su X. "È etnicamente giapponese allo 0% e non è nemmeno nata in Giappone" si legge in un altro commento. Altri si sono chiesti se la scelta non abbia delle influenze politiche: "Se fosse nata russa, non avrebbe avuto nemmeno una possibilità di vincere. Che giorno triste per il Giappone" ha affermato un utente.