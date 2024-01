Miss America: la nuova reginetta è Madison Marsh una pilota di aerei e astrofisica Il concorso più famoso degli Stati Uniti per la prima volta ha visto assegnare la corona a un membro delle forze armate. La sottotenente dell’aeronautica ha 22 anni e sogna di studiare medicina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Quest'anno Miss America è un sottotenente dell'aeronautica militare. Madison Marsh è stata incoronata ieri sera alla finale del concorso di bellezza più famoso degli Stati Uniti ed è la prima rappresentante delle forze armate a vincere il titolo di reginetta. Ma le immagini diventate virali sui social non sono quelle con il vestito rosso durante la premiazione, bensì quelle che la ritraggono davanti a un aereo da combattimento, un F-16 Fighting Falcon del 59th Test and Evaluation Squadron "Lion Claw". Alta, bionda, con gli occhi azzurri e la pelle candita, la bellezza non è l'unica sua qualità.

Chi è Madison Marsh

La nuova Miss America è nata nel 2001 a Forth Smith in Arkansas. Figlia di Mike e Whitney Marsh perde la madre a soli 17 anni a causa di un cancro al pancreas, da allora si avvicina all'attivismo per il finanziamento della prevenzione dei tumori. Appassionata di volo fin da piccola, sogna di entrare nell'Accademia dell'Aeronautica degli Stati Uniti e consegue la licenza di volo all'età di 16 anni. Dopo essersi arruolata consegue la laurea in astrofisica e ora segue un master nel programma di politiche pubbliche della Harvard Kennedy School. La sua carriera militare prosegue egregiamente grazie all'ammissione al corso per piloti da combattimento dell'Usaf, in un futuro Madison Mash vorrebbe studiare medicina, una scelta dettata anche dalla precoce perita della madre.

Il concorso di Miss America

Madison Mash nel frattempo ha partecipato anche a diversi concorsi di bellezza che l'hanno portata a vincere il premio di Miss Colorado e prendere parte di diritto a Miss America. La serata ha visto una parte dedicata alla discussione, in cui la sottotenente a parlato di argomenti come il terrorismo, la tecnologia, la nutrizione e il cambiamento climatico affrontando anche il problema della droga negli Stati Uniti. Infine, nel round dei talenti ha presentato un monologo in cui ha parlato del suo primo brevetto di volo.