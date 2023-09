Miriam Leone in total black, il look premaman da oltre 4000 euro L’attrice ha postato sui social nuovi scatti che la ritraggono con il pancione. Tutti i dettagli dell’outfit.

A cura di Annachiara Gaggino

Miriam Leone in Versace

Black is back, e anche Miriam Leone. Dopo aver annunciato la prima gravidanza con il marito Paolo Carullo, l'attrice è tornata al Festival del Cinema di Venezia esibendo con orgoglio il pancione. Ora l'ex Miss Italia ha postato sui suoi canali social una nuova foto che la ritrae in un look total black firmato Versace, una fusione tra la sua bellezza made in Sicily e l'heritage calabre del Maison della Medusa. Capelli sciolti e trucco minimal. "Greca Goddess", scrive Miriam Leone nella caption della foto e sicuramente l'attrice riesce a rendere elegante e seducente anche un outfit premaman.

Miriam Leone in Versace

Miriam Leone in nero con il pancione

L'attrice, che ha debuttato nella serie Sky 1992, ha recitato come coprotagonista l'anno scorso nel sequel di Diabolik,Diabolik-Ginko all'attacco. Ora Miriam Leone posa con un tubino nero midi asimmetrico a coste, senza maniche, con collo a lupetto e un dettaglio cut-out sul petto. L'abito Versace ha un valore di 1250 euro. La borsa a mano, invece, è realizzata in pelle con effetto coccodrillo fa parte della collezione Greca Goddess (appunto). Il modello, dotato di manico rigido, è caratterizzato da una fibbia greca al centro e ha un costo di 2400 euro.

L’abito Versace

Il look è completato da un paio di sabot in raso con platform, sempre nere, punta squadrata e un tacco largo e costano 850 euro. Le scarpe sono caratterizzate da un dettaglio oro, la Medusa simbolo del brand posta sulla fascia anteriore. Il look premaman di Miriam Leone ammonta quindi a 4500 euro.

Un dettaglio del look di Miriam Leone

Miriam Leone musa di Versace

Non è la prima volta che l'ex Miss Italia indossa abiti Versace. L'anno scorso, infatti, aveva scelto la Maison per presentare il film Corro da te, in cui recitava accanto a Pilar Fogliati e Pierfrancesco Favino. Per l'occasione aveva scelto un tubino in vernice celeste abbinato a un soprabito bordeaux. Un abito nero del marchio era stato scelto anche l'anno scorso, in occasione della serata in Rinascente per la presentazione del sequel di Diabolik.