Millie Bobby Brown mostra i tatuaggi sul red carpet: l’omaggio a Stranger Things e la dedica alla nonna Millie Bobby Brown ha partecipato alla prima newyorkese di Enola Holmes 2, trasformandosi in una vera e propria principessa con il suo abito rosa. La cosa particolare è che la scollatura ha rivelato due inediti tatuaggi: ecco cosa raffigurano e il loro significato.

A cura di Valeria Paglionico

Millie Bobby Brown è tra le attrici più richieste degli ultimi anni. Era solo una bambina quando ha raggiunto il successo con Stranger Things ma oggi è cresciuta e ha tutte le carte in regola per diventare icona di bellezza e di stile. Nelle ultime ore ha raggiunto un nuovo traguardo: ha lanciato la seconda stagione di Enola Holmes, la serie di Netflix che la vede protagonista. La prima dei nuovi episodi è andata in scena al Paris Theatre di New York, sul cui red carpet l'attrice è apparsa meravigliosa in total pink. Il dettaglio che non è passato inosservato? L'abito ha lasciato in vista i suoi micro tatuaggi: ecco cosa raffigurano e il loro significato.

Il look principesco di Millie Bobby Brown

Enola Holmes 2 arriverà su Netflix il prossimo 4 novembre e Millie Bobby Brown non potrebbe essere più entusiasta. Ieri sera è diventata protagonista della World Premier newyorkese dei primi episodi e per l'occasione si è trasformata in una diva glamour. Per sfilare sul red carpet (sotto la supervisione dello stylist Thomas Carter Phillips) ha indossato un maxi dress principesco di Louis Vuitton in total pink. Si tratta di un modello plissettato con la gonna ampia e la maxi scollatura a V, decorato all-over con dei fiori di pelle nera applicati. Il capo è stato creato su misura appositamente per lei e comprende anche una maxi collana floreale coordinata. Zeppe bianche, orecchini di diamanti e raccolto bon-ton: l'attrice non ha rivali in fatto di eleganza.

Millie Bobby Brown in Louis Vuitton

I tatuaggi "nascosti" di Millie Bobby Brown

Il dettaglio che non è passato inosservato è che l'abito scollato ha lasciato in vista due dei quattro micro tatuaggi della giovane attrice. Il primo è quello che ha dedicato al successo di Stranger Things, la serie che ha decretato il suo successo: sul polso si è fatta tatuare i numeri 011, un chiaro riferimento al personaggio Undici che nella serie ha proprio la stessa cifra impressa sulla pelle.

Il tatuaggio dedicato alla nonna

Il secondo, quello che compare sul lato del petto, appena sotto al braccio, è una dedica alla nonna Ruth, morta nel 2020 in piena pandemia dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer. Millie si è lasciata tatuare il suo nome in corsivo, così da portarla sempre al suo fianco in ogni momento della vita.