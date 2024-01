Milano Moda Uomo 2024: feste e eventi da non perdere alla Fashion Week Non solo sfilate durante la Settimana della Moda in scena a Milano da oggi venerdì 12 gennaio a martedì 16 gennaio. Dai cocktail party di Etro al dj set di Dsquared2, gli appuntamenti da non perdere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

La Milano Fashion Week è ufficialmente iniziata, da oggi, venerdì 12 gennaio, fino a martedì 16 gennaio il capoluogo lombardo ospiterà la settimana dedicata alle collezioni maschili Autunno/Inverno 2024-25. Ma la Milano Moda Uomo non è un appuntamento dedicato solo ad abiti e accessori, nel corso di questi giorni gli addetti ai lavori e i fashion addicted avranno la possibilità di accedere anche a feste ed eventi esclusivi. Dall'after-party di Dsquared2 all'inaugurazione della prima boutique dedicata alla sartoria maschile di Etro, ecco cosa non perdere durante questa Settimana della Moda.

I party in programma venerdì 12 gennaio

Si inizia con Kiton che svela in Triennale il suo nuovo progetto "Tailoring school. A journey into education", una mostra curata da Luca Stoppini che si propone di raccontare l’eredità culturale e la tradizione sartoriale napoletana che la scuola fondata dal marchio porta con sé. Oggi 12 gennaio avrà luogo l'aperitivo di inaugurazione, mentre il percorso espositivo sarà aperto al pubblico da domani e sarà visitabile fino a martedì 16. La giornata di oggi si anima dopo la sfilata di Dsquared2 con il suo esclusivo after-party, una festa che incarna i codici della Maison e che è accessibile solo su invito.

Le feste da non perdere sabato 13 gennaio

Sabato 13 gennaio, dalle 18 alle 20.30 sarà Paul&Shark a ospitare un cocktail per presentare "Club Riviera" nell'elegante contesto di Casa Cipriani in via Palestro mentre Lessico Familiare svela la sua capsule "Literally me" con una cena in collaborazione con Sunnei. Chiudono la serata JordanLuca con una festa che seguirà la sfilata e che ospiterà il DJ set di MCMLXXXV & CEM in via Ferrante Aporti 19 e il party di Just Cavalli all'Apollo a partire dalle 10.

Eventi di domenica 14 gennaio e closing party

Domenica 14 gennaio sarà la volta dell'opening del primo negozio di Etro dedicato al tailoring maschile e al nuovo servizio Made to Order, mentre dalle 18 ci si sposta da Esquire Italia in corso Como per la presentazione del progetto Esquireness. La collezione di 1989 Studio sarà, invece, svelata nel corso della serata che ospiterà una performance del rapper Quavo, mentre la nottata si conclude al party di JW Anderson. Lunedì è l'ultima giornata dedicata a sfilate ed eventi che si concluderà con il closing party al Plastic.