Milano Fashion Week Uomo: il calendario e le novità dell'edizione Autunno/Inverno 2024-25 Milano Moda Uomo va in scena da venerdì 12 a lunedì 16 gennaio 2024. La Settimana della Moda vedrà la prima collezione uomo di Gucci firmata da Sabato De Sarno e il debutto in passerella di Stone Island. Tornano a Milano Prada e JW Anderson.

A cura di Annachiara Gaggino

Un look Giorgio Armani Autunno/Inverno 2023-24

Milano Fashion Week al via. Da domani venerdì 12 gennaio andrà in scena la Milano Moda Uomo, l'appuntamento meneghino dedicato al menswear animerà la città fino a martedì 16 gennaio. Cinque giorni in cui i brand presenteranno la collezione Autunno/Inverno 2024-25, per un totale di 74 appuntamenti, 22 sfilate fisiche, 5 digitali e 39 presentazioni e 8 eventi. Un'edizione per cui è prevista un'elevata affluenza e che, secondo Carlo Capasa, presidente di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana "dimostrano il primato italiano nella moda maschile". Molte le date da segnare in calendario, dal debutto di Stone Island in passerella, alla prima collezione uomo di Gucci firmata da Sabato De Sarno. Una settimana anche di grandi ritorni, da quello di Fendi a quello di JW Anderson mentre confermano Dsquared2 e Prada. Si è fatta notare l'assenza di 1017 Alyx 9SM, ormai una garanzia della settimana della moda milanese.

Un look Dsquared2 Autunno/Inverno 2023-24

Show e presentazioni da non perdere del primo giorno

Ad aprire la settimana della moda meneghina venerdì sarà Gucci che, dopo aver monopolizzato l'attenzione con il debutto di Sabato De Sarno a settembre, ora il designer partenopeo svela la sua visione creativa per la collezione maschile. Attesissimo anche l'esordio in passerella di Stone Island che sfilerà per la prima volta dando così vita a un nuovo corso per il marchio nell'orbita di Moncler e svelerà il suo Manifesto nel contesto industriale de La Cattedrale in via Giovanni da Udine. Chiude la giornata Dsquare2 alle 20, habitué della Fashion Week milanese, atteso anche per il suo esclusivo after party. Passando alle presentazioni, invece, nella giornata di venerdì torna Brunello Cucinelli accanto a nuovi nomi come Domenico Orefice e Mordecai.

Le sfilate del fine settimana

L'agenda di sabato è fitta. La giornata inizia alle 11 con lo show di MSGM e prosegue con due grandi nomi del panorama italiano come Dolce&Gabbana e Fendi. Quest'ultimo torna a Milano dopo aver scelto Pitti Uomo la scorsa stagione. Seguono nel pomeriggio JordanLuca e Federico Cina che sveleranno entrambi una collezione dedicata sia all'uomo che alla donna. Chiude la giornata Emporio Armani mentre sul fronte presentazioni quella più attesa è quella di Woolrich Black Label by Todd Snyder, alla guida creativa del brand da novembre. Domenica sarà la volta di Prada, che sfilerà come da tradizione alla Fondazione in via Lorenzin alle ore 14 mentre alle 19 chiude la giornata JW Anderson, che torna a Milano dopo aver scelto Londra per svelare la Primavera/Estate 2023. Tra le presentazioni quella di Santoni, Canali, Lardini e Tod's.

Un look JordaLuca Autunno/Inverno 2023-24

Zegna chiude la Settimana della Moda di Milano

La giornata di lunedì 15 gennaio inizia con lo show di Dhruv Kapoor, mentre Giorgio Armani si prepara al doppio défilé, il primo alle 11 e il secondo alle 12. Chiude il ciclo delle sfilate fisiche Zegna mentre svelano una nuova collezione anche il trio di Lessico Familiare, brand emergente e attento alla sostenibilità pronto a mostrare le nuove creazioni menswear e womenswear. L'ultimo giorno della Fashion Week, invece, è dedicato alle sfilare digitali. In arrivo le collezioni di Children of the discordance, Carnet-Archive e Maragno.

Un look Federico Cina Autunno/Inverno 2023-24

Come partecipare agli eventi della Milano Fashion Week

Sfilate e presentazioni non sono facilmente accessibili, in genere per partecipare è necessario l'invito, ma gli addetti ai lavori possono inoltrare una richiesta e accreditarsi sul sito. Come ogni anno gli show potranno essere seguiti in streaming sulla piattaforma di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana che ospiterà anche una sezione dedicata agli showroom virtuali dove saranno disponibili immagini e video relativi alle collezioni, oltre che contatti e comunicati stampa. Per agevolare il lavoro dei buyer internazionali sarà anche redatto un calendario con tutte le date delle campagne di vendita e i contatti per fissare degli appuntamenti.

Un look Emporio Armani Autunno/Inverno 2023-24

Milano Moda Uomo, il calendario della Fashion Week

Venerdì 12 gennaio

15.00 GUCCI – Via Cosenz, 11

17.00 BILLIONAIRE – Piazza della Repubblica, 17

18.00 STONE ISLAND – Dsquared2

Sabato 13 gennaio

11.00 MSGM – Corso Buenos Aires, angolo via Panfilo Gastaldi

12.30 DOLCE&GABBANA – Viale Piave, 24

14.00 FENDI – Via Solari, 35

15.00 JORDANLUCA – Via F. Aporti, angolo Piazza Luigi di Savoia

17.00 NEIL BARRETT – Via Ceresio, 7

18.00 FEDERICO CINA – Via Tortona, 27

19.00 EMPORIO ARMANI – Via Bergognone, 59

Sabato 14 gennaio

10.00 SIMO CRACKER – Via Bergamo, 14

11.00 PRONOUNCE – Corso Venezia, 16

12.00 K-WAY – Via dell'Aprica, 12

14.00 PRADA – Via Lorenzini, 14

15.00 ANDERSSON BELL – Via Tortona, 27

19.00 JW ANDERSON – Via Tortona, 58

Lunedì 15 gennaio

10.00 DHRUV KAPOOR – Via delle Erbe, 2

11.00 GIORGIO ARMANI – Via Borgonuovo, 21

12.00 GIORGIO ARMANI – Via Borgonuovo, 21

15.00 ZEGNA – Location da definire

Martedì 16 gennaio

10.00 CARNET-ARCHIVE – Digital

10.30 CHILDREN OF THE DISCORDANCE – Digital

11.00 GAMS NOTE – Digital

11.30 UNI FORM – Digital

12.00 MARAGNO – Digital