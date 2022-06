Milano Fashion Week, le feste e gli eventi del weekend dal 17 al 19 giugno 2022 Non solo moda: la Milano Fashion Week riempie la città di feste, cocktail e dj set. Ecco la guida completa agli eventi del weekend dal 17 al 19 giugno 2022.

A cura di Beatrice Manca

Marcelo Burlon

Milano torna a riempirsi di eventi: venerdì 17 giugno è iniziata la Fashion Week dedicata alle collezioni maschili. Non solo moda: la città si colora di feste, dj set e appuntamenti perfetti per passare un weekend diverso e distrarsi dal caldo. La settimana è finita ed è arrivato il momento di rilassarsi e divertirsi: dal party di Marcelo Burlon per i 20 anni di County of Milan fino al cocktail di Dolce&Gabbana e Persol, il calendario è fitto di proposte. Agenda alla mano, ecco la guida completa alle feste della Fashion Week per il 17, il 18 e il 19 giugno 2022.

La Martina, dj set al Garden Senato il 17 giugno

Thanks God is Friday, direbbero gli inglesi: per iniziare bene il weekend La Martina presenta la sua nuova collezione nel Garden di via Senato 14. Dopo la preview della collezione maschile Primavera/estate 2023 si balla con un dj set al tramonto. L'appuntamento (solo su invito) è alle 18:30.

L'after show di Family First venerdì 17 giugno

Il primo giorno di Milano Fashion Week si chiude con la sfilata del brand Family First: l'appuntamento (solo su invito) è in via Papa Gregorio IX alle ore 20:00. Subito dopo lo show il brand ha organizzato un party, dalle 21 a mezzanotte.

Family First sfila alla Milano Fashion Week

Il party Marcelo Burlon sabato 18 giugno

Per Marcelo Burlon la Milano Fashion Week di giugno è speciale: lo stilista festeggia i 10 anni del suo brand dove tutto è nato, nel cuore di Milano. La sfilata di County of Milan Primavera/Estate 2023, in calendario sabato 18 giugno alle ore 19, sarà trasmessa in streaming. Giusto il tempo di un cambio di abito e si balla per tutta la notte ai Magazzini Generali in via Pietrasanta 16: la festa di Marcelo Burlon, dalle 23 in poi, promette già di essere l'evento club del weekend.

Lo stilista Marcelo Burlon

Il cocktail di Dolce&Gabbana in Porta Venezia il 28 giugno

Non è weekend senza un brindisi e un buon drink: Dolce&Gabbana celebra la sua collaborazione con Persol e offre un cocktail esclusivo (solo su invito) al Martini Bar. L'appuntamento è in Corso Venezia 13 dalle 20:30 in poi, mentre la collezione sarà nei negozi a partire dal 21 giugno.

Plein Sport, sabato 18 si balla in via Molise

Il clou degli eventi della Fashion Week è nella notte di sabato 18 maggio. Anche Philippe Plein, dopo il suo show, organizza una festa che animerà la notte milanese. Il party di Plein Sport Secret Lab è in via Molise 70, a partire dalle 10 di sera. In consolle ci sarà il dj Damian Lazarus: pronti a scatenarvi fino all'alba?

La capsule Dolce&Gabbana per Persol

Il party di JW Anderson domenica 19 giugno

Il weekend di Milano Fashion Week si chiude con la festa di JW Anderson: per celebrare il suo debutto ufficiale nel calendario milanese il designer ospiterà un party a partire dalle 22:00, nel Teatro Principe in viale Bligny 52.