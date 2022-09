Milano Fashion Week 2023, le sfilate e gli eventi aperti al pubblico e come partecipare Conto alla rovescia per la Settimana della Moda Primavera/Estate 2023: ecco tutti gli eventi aperti al pubblico a Milano e come partecipare.

A cura di Beatrice Manca

Il conto alla rovescia per la Settimana della Moda di Milano è ufficialmente iniziato: dal 20 al 26 settembre 2022 gli stilisti presenteranno le collezioni Primavera/Estate 2023. Questa edizione si annuncia ricca di novità tra debutti eccellenti, grandi ritorni e anniversari importanti. La città si animerà tra mostre, feste ed eventi di ogni genere e per la prima volta il pubblico potrà entrare alle sfilate di Diesel e Philosophy di Lorenzo Serafini.

Le sfilate e gli eventi della Milano Fashion Week aperti al pubblico

La Milano Fashion Week Primavera/Estate 2023 vede per la prima volta alcuni show aperti al pubblico: se avete sempre sognato di assistere a una sfilata dal vivo, questa è l'occasione giusta. Philosophy di Lorenzo Serafini ha messo in palio 5 biglietti per lo show Primavera/Estate 2023, in programma il 24 settembre 2022. Come ottenerli? Partecipando al contest su Instagram con l’hashtag #PhilosophyGuest. C'è tempo fino al 19 settembre, quando Philosophy estrarrà i cinque vincitori del concorso che potranno assistere dal vivo alla sfilata. Anche Diesel ha aperto le porte del suo show al pubblico: per partecipare bisogna iscriversi sul sito, ma i posti sono attualmente esauriti. La Milano Fashion Week è molto più che presentazioni e sfilate: durante la Settimana della moda vengono inaugurate alcune mostre imperdibili. Da segnare in agenda: Richard Avedon a Palazzo Reale, Giovanni Gastel in via Spiga e Max Vadukul alla Galleria Sozzani.

Dove vedere tutte le sfilate della Settimana della Moda

Con poche eccezioni, le sfilate sono generalmente eventi blindatissimi, in cui è molto difficile entrare: giornalisti e buyer possono partecipare chiedendo un accredito, il resto degli ospiti riceve un ospito da parte dei brand. Questo non significa, però, che gli appassionati siano tagliati fuori: tutte le sfilate di settembre 2022 infatti saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma ufficiale di Camera Moda, oltre che sui profili social dei brand. Lo spazio del Fashion Hub, all’interno dell’ADI Design Museum, è invece sempre accessibile al pubblico.