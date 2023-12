Michelle Hunziker segue la moda fluffy: indossa la pelliccia coordinata al suo cagnolino Michelle Hunziker si è goduta la domenica di pausa lavorativa trascorrendo qualche ora all’aria aperta. Per combattere il freddo ha indossato un cappotto fluffy, ritrovandosi a vestirsi coordinata col suo cagnolino.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale si avvicina e praticamente tutti si stanno preparando per renderlo speciale, anche le star. Sui social sono moltissime quelle che documentano le loro giornate frenetiche tra regali, addobbi ed eventi pre-vacanze, il tutto senza rinunciare mai al lavoro. Michelle Hunziker è tra queste e, complice il fatto che queste saranno le sue prime feste da nonna, non ha mai esitato a rivelare l'entusiasmo che prova in questo periodo. Ieri ha approfittato del giorno di pausa professionale per concedersi una passeggiata col cagnolino e lo ha fatto con un outfit che non poteva passare inosservato.

Il look monocromatico di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è sempre stata sul pezzo in fatto di stile e non solo quando deve salire su un palcoscenico televisivo, anche nella quotidianità è super fashion con i suoi outfit che mixano alla perfezione glamour e tendenze di stagione. Per la domenica di relax all'aria aperta, ad esempio, ha seguito la moda dei look monocromatici optando per un neutro beige con un caldo maglione oversize a collo alto abbinato a un cappotto di pelo. A completare il tutto non sono mancati gli accessori sofisticati, dagli occhiali da sole scuri con la montatura tartarugata da vera e propria diva alla borsa a tracolla di Michael Kors in tinta (decorata con l'iconico logo all-over).

Il look fluffy di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker veste coordinata al cagnolino

Il dettaglio di stile su cui la conduttrice stessa ha portato l'attenzione dei followers? Il suo cappotto a effetto teddy era coordinato al pelo del suo cagnolino, il barboncino Leone, tanto da aver commentato la foto "di coppia" con la didascalia "Fluffy Sunday". Cos'è il trend fluffy? La moda che sta spopolando da quando è arrivato il freddo, quella di indossare capi caldi, avvolgenti e soprattutto super pelosi, perfetti per combattere le temperature gelide tipicamente invernali. Insomma, Michelle ha trasformato il dettaglio originale in uno spunto super fashion: in quanti a Natale si vestiranno in coordinato col proprio cucciolo?