Michelle Hunziker, il look mannish da quasi 7500 euro per la cena di gala La conduttrice di origini svizzere ha partecipato alla serata per festeggiare centenario di Damiani. Per l'occasione ha sfoggiato un elegante completo maschile, quanto costa l'outfit.

A cura di Annachiara Gaggino

Michelle Hunziker scegli un look maschile per il gala dedicato al centenario di Damiani. La serata di ieri al Teatro Alcione di Milano ha avuto come ospiti specili Sophia Loren e Jessica Chastai che hanno affiancato la famiglia per festeggiare questo traguardo importante. A rendere omaggio alla Maison di gioielleria anche personaggi dello show business, come Lazza, Bebe Vio e Raul Bova, per un totale di 400 ospiti. Michelle Hunziker, dopo aver pubblicato una serie di storie in cui mostrava come truccarsi per una serata di gala, ha svelato quale fosse l'outfit scelto in questa elegante occasione. Non capita tutti i giorni di partecipare a un evento assieme a Sophia Loren, e bisogna essere impeccabili.

Il completo di Michelle Hunziker

Per l'occasione la presentatrice di origini svizzere ha scelto di indossare un brand che è sinonimo di eleganza, Loro Piana; un look sofisticato e semplice che però non è passato inosservato. La quarantasettenne ha sfoggiato un completo dallo stile mannish, composto da un paio di pantaloni palazzo in lana vergine caratterizzati da una piega stirata, un modello dal valore 1500 euro che si contraddistingue per l'effetto tridimensionale che conferisce alla texture un aspetto ritorto. La giacca da 1900 euro si ispira alle linee maschili, ad attirare l'attenzione sono i larghi revers stondati che si allungano fino all'unico bottone che la chiude.

Il look Loro Piana indossato da Michelle Hunziker (Loro Piana official website)

Sotto il blazer si intravede una camicia bianca dai bottoni neri dalla silhouette aderente e uno scollo a V, un modello realizzato in modo da rievocare l'estetica della camicia sa smoking. Il capo in seta ha un valore di 890 euro. A completare la mise una borsa di Gucci, modello Horsebite in pelle trapuntata nera decorata con il morsetto maxi, dettaglio in voga nei primi anni Duemila e che ora torna nelle collezioni della Maison di Kering. In pezzo, nella dimensione grande scelto da Michelle Hunziker, ha un valore di 3200 euro. Il look della conduttrice quindi, ha un costo totale di quasi 7500 euro.

La borsa di Gucci sfoggiata da Michelle Hunziker