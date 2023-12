Michelle Hunziker da piccola ricorda il Natale col papà: “Notare abbinamento t-shirt e shorts” Michelle Hunziker è in partenza per le vacanze di Natale e sui social ha ricordato con nostalgia dei dolci momenti trascorsi col papà (con tanto di foto da bambina): ecco lo scatto condiviso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Michelle Hunziker non vede l'ora di ritrovarsi alle prese con le cene e i pranzi natalizi e lo ha rivelato sui social, dove fin da ieri si è detta assolutamente pronta per dare il via ai festeggiamenti. Sarà perché questo è il suo primo Natale da nonna o perché semplicemente ha sempre amato l'atmosfera magica che si respira alla fine di dicembre, ma la cosa certa è che avverte un certo hype a poche ore dal 24 dicembre. Al momento non si sa ancora se cenerà con la figlia Aurora o col papà di Sole e Celeste, Tomaso Trussardi, l'unica cosa sicura è che questa mattina si è mostrata in aeroporto pronta per partire. Ne ha inoltre approfittato per condividere con i fan un dolce ricordo dell'infanzia.

Il ricordo dell'infanzia di Michelle Hunziker

Il periodo di Natale per molti è legato a un inevitabile effetto nostalgia. Michelle Hunziker lo sa bene, visto che questa mattina mentre aspettava di partire ha ricordato alcuni dolci momenti natalizi risalenti all'infanzia trascorsa col papà. Era seduta al gate e ha realizzato una Stories con un primo piano sui voli in partenza all'esterno dicendo: "Quando ero piccola sognavo di volare e mio papà mi portava a veder decollare gli aerei, poi tornavo a casa tutta contenta". Ha poi continuato raccontando che ha preso il suo primo volo solo durante l'adolescenza ma, nonostante ciò, porta ancora nel cuore come un prezioso tesoro quei teneri momenti passati col padre.

Michelle Hunziker da piccola

La foto di Michelle Hunziker da bambina con i genitori

Subito dopo Michelle ha poi rispolverato una piccola chicca dell'infanzia: una foto di quando era una bambina, per la precisione proprio del periodo in cui il papà la portava a vedere gli aerei in partenza. Al motto di "Che ganzi erano i miei", la conduttrice ha fatto un primo piano sullo scatto dell'infanzia: la mamma beveva una birra, il padre sfoggiava degli occhiali da sole da divo, mentre lei appariva sorridente col caschetto biondo scuro e l'espressione raggiante. Nella didascalia ha poi scritto: "Ecco la mia faccia quando vedevo gli aerei (notare abbinamento maglietta e shorts)". In effetti indossava un look un tantino originale con maglietta di Tom&Jerry e pantaloncini a fantasia sui toni del senape. All'epoca avrebbe mai pensato che un giorno sarebbe diventata una star della tv italiana?