Michael Jackson, all’asta la giacca della pubblicità Pepsi: il suo valore supera i 400mila dollari Ricordate la prima pubblicità della Pepsi con Michael Jackson? Oggi se ne torna a parlare e il motivo è molto semplice: la giacca di pelle bicolor che indossava nello spot verrà messa all’asta il prossimo 9 novembre.

A cura di Valeria Paglionico

Michael Jackson verrà ricordato per sempre come il re del pop e, nonostante i numerosi scandali in cui è stato coinvolto fino al 2009, l'anno della sua morte, ancora oggi non si può negare che abbia lasciato un segno indelebile nel mondo della musica contemporanea. Non sorprende, dunque, che alcuni oggetti e accessori che gli sono appartenuti vengano considerati veri e propri cimeli dal valore inestimabile. È il caso, ad esempio, del guantino scintillante o del cappello di feltro, venduti di recente all'asta a cifre da capogiro. Ora alla lista si aggiunge anche la giacca che aveva indossato nell'iconico spot di Pepsi degli anni '90: ecco qual è il suo valore stimato e il giorno in cui verrà messo in vendita.

La storia della giacca black&white di Michael Jackson

Era il 1983 quando Michael Jackson scalava le classifiche internazionali con Thriller, passando alla storia con i suoi balletti "zombie" e con i suoi 8 Grammy Awards vinti in un solo anno. Di fronte a quel successo planetario, Pepsi gli propose un accordo milionario per renderlo protagonista di una serie di spot televisivi. Il re del pop accettò, dando vita a delle pubblicità che ancora oggi vengono considerate cult. La prima si chiamava The New Generation e lo mostrava tra le strade di New York alle prese con dei passi di danza, circondato da una folla di bambini che provavano a imitarlo (con tanto di abiti a tema). In quanti ricordano il chiodo di pelle black&white che il cantante indossava nello spot? Ad averla ereditata è stato un ragazzo chiamato Wendell Thompson, il cui padre lavorava con proprio il re del pop, che la ricevette in regalo direttamente da Michael durante un incontro a Orlando prima ancora che lo spot Pepsi andasse in onda.

Lo spot Pepsi con Michael Jackson

L'asta dei costumi di scena delle star

Oggi si ritorna a parlare di quella giacca di pelle bicolor e il motivo è molto semplice: Popstore, la principale casa d'aste di memorabilia e costumi di scena, la metterà in vendita il prossimo 9 novembre. Il valore stimato si aggira tra le 200mila e le 400mila sterline ma probabilmente si supereranno le 500mila sterline durante l'asta, visto l'incredibile successo che da sempre riescono a ottenere i cimeli appartenuti a Michael. A essere messi in vendita a Londra saranno anche numerosi altri oggetti cult della storia della musica (in tutto 200), dalla giacca La Rocka che George Michael indossava nel duetto con Aretha Franklin alla parrucca di Amy Winehouse nel video di "You Know I'm No Good", fino ad arrivare a una chitarra Gibson di Angus Young degli AC/DC o alla fibbia di una cintura appartenuta a John Lennon.