Melania Trump con i bracciali dell’amicizia: qual è il loro significato simbolico

Da quando Donald Trump è stato eletto Presidente degli Stati Uniti, Melania Trump è diventata First Lady, ruolo che ha già ricoperto qualche anno fa durante il primo mandato del marito. Rispetto alla precedente esperienza, questa volta è spesso lontana dalla Casa Bianca, visto che si divide tra Washington e New York, città in cui vive e studia il figlio Barron. Di recente, però, è apparsa nuovamente in pubblico: insieme al marito Donald è volata in Texas per fare visita alle vittime dell'alluvione che ha colpito il paese dal 4 al 7 luglio, provocando oltre 120 vittime. Melania ha poi condiviso alcuni estratti di questo momento toccante sui social, concentrandosi soprattutto sui suoi nuovi braccialetti dell'amicizia dal significato simbolico.

Chi ha firmato i braccialetti dell'amicizia di Melania Trump

Elegante e sofisticata in un look dallo stile safari con trench color sabbia, pantaloni militari e sneakers Converse, Melania Trump ha dato prova di saper essere super raffinata anche quando rinuncia ad abiti da sera e tacchi a spillo. Il dettaglio nascosto nel suo outfit che ha attirato le attenzioni dei fan è però un altro: su Instagram ha fatto un primo piano sui suoi nuovi gioielli, ovvero dei braccialetti dell'amicizia che le sono stati regalati dalle ragazze del Texas a cui ha fatto visita. Si tratta di preziosi in argento firmati dal marchio James Avery, la cui particolarità sta negli charms che riproducono la sagoma del paese e altri simboli indicativi della zona e delle sue tradizioni.

I braccialetti dell’amicizia firmati James Avery

Il messaggio toccante della First Lady

I braccialetti indossati da Melania Trump nascondono un preciso significato simbolico e a spiegarlo è stata proprio la First Lady sui social, dove ha scritto: "Amore per sempre, mistico. Questo braccialetto avrà per sempre un posto sacro nel mio cuore: un filo tranquillo e splendente per le giovani anime che ora vegliano su di noi dal cielo. Ogni incanto porta con sé il peso della sua memoria, il calore della sua presenza, e simboleggerà per sempre il suo amore. Mystic è permanentemente legata ai momenti gioiosi trascorsi insieme e al ricordo della loro risata condivisa". Melania ha inoltre promesso che non abbandonerà le famiglie che sono state colpite dalla tragedia, continuerà a dargli sostegno e a onorarle con tutta la sua forza e il suo amore.