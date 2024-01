Meghan Markle vola in Giamaica con Harry: è una principessa dark con la maxi gonna a ruota Meghan Markle è tornata ad apparire in pubblico con il principe Harry. È volata in Giamaica per partecipare alla prima del film Bob Marley: One Love e ne ha approfittato per sfoggiare l’ennesimo look glamour ma questa volta estremamente basic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Royal Family inglese è stata "decimata" da alcuni problemi di salute dei suoi membri, da Kate Middleton in ripresa dopo un improvviso intervento all'addome a re Carlo III che deve sottoporsi a un trattamento per la prostata. Sebbene non sia stata messa in atto la regola ufficiale imposta dal protocollo in caso di malattia del sovrano, a rispettare l'agenda fitta di impegni reali al momento è Camilla, che proprio nella recente apparizione pubblica ha reso omaggio al marito con una elegante gonna tartan. Il principe Harry e Meghan Markle sono rimasti in America e, dopo essere finiti al centro dell'attenzione dei media per aver inviato degli auguri di pronta guarigione ai familiari lontani, sono tornati in pubblico.

Il look basic di Meghan Markle

Ieri sera Harry e Meghan sono tornati ad apparire in pubblico "a sorpresa". Sono volati in Giamaica e hanno preso parte alla prima di Bob Marley: One Love, film presentato al Carib Theatre di Kingston che arriverà al cinema il prossimo 14 febbraio. I due hanno incontrato l'intero cast, il presidente di Paramount Pictures con sua moglie Tracy James e il primo ministro giamaicano Andrew Holness, non esitando a posare per degli scatti patinati sul red carpet. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la Duchessa, apparsa super elegante in versione dark. Sarà perché non voleva rubare la scena ai protagonisti del film o perché semplicemente ama la moda basic, ma la cosa certa è che ha preferito non osare con colori vitaminici e dettagli sensuali.

Meghan Markle con la gonna di Carolina Herrera

Meghan Markle punta sullo stile "ballerina"

Per la prima del film dedicato a Bob Marley Meghan Markle si è ispirata al mondo della danza, sfoggiando un look in stile "ballerina" basic ma allo stesso tempo romantico e chic. Il capo chiave dell'outfit e la maxi gonna in taffettà nero di Carolina Herrera, un modello a vita alta con una maxi fascia intorno al busto e una pomposa silhouette a ruota che ha abbinato a una semplice canotta in tinta con le spalline sottili. Non è mancata la clutch bag rigida di Jimmu Choo e un tocco scintillante con dei grossi pendenti gold di Jennifer Meyer. Capelli legati in un raccolto basso, sorriso stampato sulle labbra e abbracci calorosi al marito Harry: la Duchessa ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di stile.

Meghan ed Harry alla prima di Bob Marley: One Love