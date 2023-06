Meghan Markle, nessuna collaborazione con Dior ma spunta la vecchia “audizione” in abito di pizzo Di recente si è parlato di una possibile collaborazione tra Meghan Markle e Dior (che la Maison ha però smentito proprio nelle ultime ore). I fan, però, hanno ricordato che già in passato la Duchessa aveva fatto una “audizione” per la Maison: ecco le foto inedite.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi due anni la vita di Meghan Markle è cambiata in modo drastico: se fino a quando viveva alla corte dei Windsor era stata costretta ad abbandonare la carriera da attrice, ora che ha ritrovato la libertà lontana dalla Gran Bretagna potenzialmente può tornare a fare tutto ciò che vuole. Sebbene preferisca rimanere il più possibile distante dai riflettori, sembra essere sempre più propensa a partecipare a noti eventi di gala. Non sorprende dunque che di recente si sia parlato di una possibile collaborazione con la Maison Dior, che l'avrebbe voluta come testimonial al fianco di grandi nomi come Rihanna o Jennifer Lawrence.

Il vecchio casting di Meghan Markle

Nei giorni scorsi Meghan Markle è finita al centro dell'attenzione dei media e il motivo è molto semplice: si diceva che fosse sul punto di firmare un importante accordo con Dior per diventare una delle nuove testimonial. La cosa che in pochi sanno è che la Duchessa in passato aveva già fatto un'audizione per la Maison, anche se solo in un film. I fan non l'hanno dimenticato e hanno postato su Reddit le foto e i video di quell'esperienza nel momento in cui ha cominciato a circolare il gossip. Era il 2015 quando Meghan recitò in Anti-social, un film poliziesco a basso budget in cui ricopriva i panni della modella Kirsten. Per una serie di ragioni nella pellicola si ritrovò a dover fingere di sponsorizzare un profumo, la cui boccetta si ispirava a quelle iconiche firmate Dior.

Meghan Markle nel film Anti–social

Meghan ed Harry non collaboreranno con Dior

Abito di pizzo bordeaux con scollo all'americana dall'effetto vedo-non vedo, bracciale d'oro a catena e capelli legati in un mezzo raccolto: complici le pose plastiche assunte di fronte la macchina da presa, Meghan dimostrò di essere perfetta nei panni di modella. L'unico piccolo inconveniente? Proprio nelle ultime ore Dior ha smentito qualsiasi tipo di possibile collaborazione con lei. La scelta di stile del marito Harry all'incoronazione del papà Carlo (indossò proprio un completo della Maison francese) non c'entra nulla, dunque, con una ipotetica partnership ma è stata del tutto casuale. In quanti, però, sognavano di vedere la coppia più famosa d'Inghilterra sulle pagine delle riviste fashion patinate?