Meghan Markle, l’ex marito Trevor Engelson si “vendica”: oggi è molto più ricco di lei Trevor Engelson è l’ex marito di Meghan Markle e, dopo aver raccontato del divorzio burrascoso, oggi pare essersi preso la sua rivincita: ecco cosa è accaduto tra i due.

A cura di Valeria Paglionico

Sono mesi che Meghan Markle ha deciso di prendersi una pausa dagli eventi ufficiali ma, nonostante ciò, si continua a parlare spesso di lei (e non solo perché viene spesso paparazzata tra le strade californiane). Complice il fatto che il marito Harry ha rilasciato delle nuove dichiarazioni shock, i tabloid britannici amano andare alla ricerca delle indiscrezioni più esclusive che la riguardano. L'ultima arrivata ha a che fare con il suo ex marito Trevor Engelson che, stando alle voci di corridoio, sarebbe riuscito a "vendicarsi" dopo il divorzio: ecco tutto quello che c'è da sapere sul rapporto tra l'ex attrice e il produttore californiano con cui era sposata.

Come è finito il matrimonio di Meghan e Trevor

È ormai risaputo che Meghan Markle ha avuto un altro marito prima del principe Harry: si tratta del produttore Trevor Engelson, con cui è stata sposata per appena due anni. Il matrimonio è finito nel 2013 all'improvviso per volontà dell'attrice ma la cosa che in pochi sanno è che da quel momento in poi i rapporti tra i due non sarebbero stati più idilliaci. A rivelarlo è stata la biografia non autorizzata Meghan: A Hollywood Princess scritta dal giornalista britannico Andrew Morton, secondo il quale Trevor è stato lasciato in modo brutale, tanto da aver addirittura ricevuto l'anello nuziale indietro per posta raccomandata. Ora un amico del produttore è tornato a parlare dell'accaduto, spiegando che Trevor ne uscì devastato e scioccato.

Meghan Markle ed Harry nel giorno del matrimonio

Perché Trevor è diventato più ricco di Meghan

Oggi, però, le cose sono cambiate: l'ex marito di Meghan si è rifatto una vita e non potrebbe essere più felice. Nel 2019 ha sposato la dietista Tracey Kurland e l'anno successivo è diventato papà, coronando così il suo sogno di crearsi una famiglia. Oggi in sua presenza il nome di Meghan non viene mai pronunciato per rispetto ma, nel momento in cui ne ha la possibilità, spiega a tutti di non essersi mai sentito tanto realizzato. Il dettaglio che gli ha permesso di prendersi la sua rivincita? La moglie ha ereditato 500 milioni di dollari dal defunto padre, rendendolo così molto più ricco dell'ex Duchessa. Come se non bastasse, è diventato uno dei più grandi produttori di Hollywood proprio nel periodo in cui i Sussex hanno provato a conquistare il mondo del cinema americano. Insomma, a quanto pare per Trevor il divorzio è stato "salvifico" e oggi si gode con orgoglio la sua nuova vita.