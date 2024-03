Meghan Markle con gli orecchini nodo: quanto costa il gioiello che illumina il look La duchessa di Sussex ha scelto un outfit tutto Made in Italy per il suo intervento ad Austin sul bullismo online, a completare la mise un paio di orecchini. Quanto vale il gioiello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Meghan Markle torna in pubblico per affrontare un tema delicato: il bullismo sui social network. La duchessa di Sussex ha partecipato a un panel ad Austin, in Texas in occasione della Giornata internazionale della donna, dove ha espresso la sua opinione sulle piattaforme online, criticandone la "tossicità apparentemente infinita", dichiarando di essere stata vittima di molte critiche su internet soprattutto durante le sue due gravidanze.

Meghan Markle

La quarantaduenne ha preso le distanze dai social e dai vari commenti "per il suo benessere" affermando che trova "inquietante che le donne vomitino odio l'una contro l'altra online". L'ex attrice ha aggiunto: "Non riesco a capirlo. Se stai leggendo qualcosa di terribile su una donna, perché lo condividi con i tuoi amici? Se fosse una tua amica, o tua mamma o tua figlia, non lo faresti. Abbiamo dimenticato la nostra umanità e questo deve cambiare".

Meghan Markle

Il look di Meghan Markle per la conferenza

La duchessa di Sussex ha scelto un outfit sui toni del bianco sporco per presenziare all'evento. Sul palco ha sfoggiato dei capi semplici ma molto eleganti optano per un completo di Giuliva Heritage, un brand italiano sostenibile che si propone di realizzare capi di qualità in grado di durare nel tempo. Il look era composto da una gonna lunga in seta a righe verticali ton sur ton dal valore di 960 euro, con camicia abbinata con la stessa fantasia e un costo di 890 euro. Anche per le scarpe l'ex attrice sceglie un marchio italiano e punta su una delle Maison più amate sfoggiando un paio di sabot con borchie in avorio da circa 700 euro di Valentino.

Leggi anche Continua il mistero sulla salute di Kate Middleton: forse non tornerà in pubblico a giugno

Meghan Markle

Gli orecchini della duchessa del Sussex

Per illuminare il suo look Meghan Markle ha scelto un paio di orecchini firmati Bottega Veneta. Il modello in oro ha un valore di 750 euro e riproduce un motivo che si ripete dell'estetica del brand: il nodo. Dai gioielli alle calzature, infatti, la Maison di Kering ripropone spesso il tema del nodo, che decora gran parte delle borse firmate dal marchio. Anche molti stiletti delle scarpe proposte da Bottega Veneta sono realizzati con questo simbolo, un elemento che si pone accanto al classico intreccio come firma della Maison.

Gli orecchini di Bottega Veneta