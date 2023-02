Matilda De Angelis in doppiopetto: presenta la serie su Lidia Poet con il completo must di stagione Matilda De Angelis è la protagonista della serie “La Legge di Lidia Poet”, in uscita il 15 febbraio su Netflix. Tolti i costumi di scena, l’attrice ha incantato tutti con un completo principe di Galles e un nuovo taglio.

A cura di Beatrice Manca

Il 15 febbraio uscirà su Netflix la serie dedicata a Lidia Poet, prima avvocata in Italia: a indossare i suoi panni è l'attrice Matilda De Angelis, che ha presentato la serie a Torino sfoggiando un nuovo taglio di capelli e un look elegante e ricercato. Tolti i corsetti e i cappelli creati dal costumista Stefano Ciammitti per la serie, l'attrice è tornata nel 21esimo secolo indossando un tailleur pantalone oversize che è già il must di stagione.

Matilda De Angelis con il tailleur di tendenza a quadri

Qualche giorno fa l'attrice ha stupito i fan mostrandosi sui social con un nuovo taglio: una mini frangia che le incornicia il viso. Ora, alla vigilia del debutto della serie che la vede protagonista, La Legge di Lidia Poet, ha regalato al pubblico un assaggio del suo nuovo stile con un tailleur pantalone sui toni del grigio, con giacca strutturata doppiopetto e pantaloni ampi coordinati in principe di Galles. I quadri sono la mania dell'inverno 2023 e ci faranno compagnia fino all'arrivo dell'estate.

Matilda De Angelis in Dolce&Gabbana

Chi ha firmato il look di Matilda De Angelis

A firmare l'outfit dell'attrice è il brand siciliano Dolce&Gabbana: la giacca è in vendita sul sito al prezzo di 2650 euro, mentre i pantaloni costano 995 euro. Per completare il look Matilda De Angelis ha indossato un paio di sandali con i listini e un semplice top sottogiacca bianco.

Leggi anche La trasformazione di Matilda De Angelis

Il completo Dolce&Gabbana di Matilda De Angelis

Per far risaltare il nuovo taglio ha tenuto i capelli lisci e sciolti sulle spalle, a sfiorare appena i preziosi orecchini a catena firmati Tiffany&Co. Nella sere tv la vedremo invece in abiti fine Ottocento disegnati per lei dal costumista Stefano Ciammitti. Una cosa è certa: in qualunque ruolo, con qualunque stile, l'attrice ha un fascino magnetico.