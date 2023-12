Marta Ortega, come ha fatto Lady Zara a diventare la donna più potente della moda L’Evening Standard ha stilato la classifica delle 100 persone più potenti del mondo della moda e a conquistare il primo posto a sorpresa è stata Marta Ortega. Come ha fatto “Lady Zara” a diventare la donna più influente del fashion system? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Marta Ortega, meglio nota come "Lady Zara", è la figlia minore di Amancio, il fondatore della catena d'abbigliamento low-cost di origini spagnole diventata ormai la più popolare al mondo. È proprio da lui che nel 2017 ha ereditato l'impero fashion, dando così il via alla sua scalata verso il successo. Oggi si torna a parlare di lei e il motivo è molto semplice: ha conquistato il primo posto nella classifica delle persone più potenti del mondo della moda stilata dall'Evening Standard. Come ha fatto a diventare in pochi anni una business woman capace di portare avanti un colosso multimiliardario capace di superare anche il leader del lusso LVMH?

La classifica delle 100 persone più influenti della moda

Nelle ultime ore è stata diffusa la classifica Standard Fashion Power dall’Evening Standard e i risultati sono stati sorprendenti: il primo posto è stato conquistato da Marta Ortega, che è riuscita a superare le altre 99 persone presenti in lista. Tra loro ci sono alcuni dei più grandi nomi dell'universo fashion, dai membri della famiglia Arnault, proprietaria del colosso del lusso LVMH, a Kim Kardashian, che col suo marchio Skims ha fatturato miliardi di euro solo nell'ultimo anno, fino ad arrivare ad Anna Wintour e a Miuccia Prada. Lady Zara non ha solo ereditato "l'impero" del papà Amancio, ha anche dato prova di essere una manager talentuosa.

Marta Ortega col marito Carlos Torretta

Marta Ortega, da commessa a CEO di Zara

La carriera da business woman di Marta Ortega è cominciata nel 2007 quando, dopo una formazione liceale in Svizzera e una laurea alla London Business School, è entrata nell'azienda del padre. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, è voluta partire dal basso, evitando ogni tipo di privilegio e di raccomandazione. Inizialmente era infatti una semplice commessa in uno dei punti vendita di Londra ed è lì che ha fatto la sua gavetta, scalando posizioni e ottenendo sempre maggiori responsabilità. Nel 2021 è arrivata la svolta: è stata nominata presidente di Inditex, colosso del fast fashion, al posto del predecessore Pablo Isla. Da allora non ha mai smesso di avere successo, anzi, ha alimentato l'aumento costante sia del posizionamento che dei profitti della sua azienda. Oggi, con 6.500 negozi e 175.000 dipendenti, Zara è un impero dal valore di 87 miliardi di euro, una cifra da capogiro che ha reso Marta di diritto la donna più potente della moda.

Marta Ortega con Anna Wintour e Diane von Furstenberg