Mariah Carey è già pronta per Natale: dopo 30 anni replica la cover di All I want for Christmas is you Mariah Carey è già pronta per Natale, anche se mancano ancora più di 2 mesi alle feste. Quest’anno celebra i 30 anni dell’iconica All I want for Christmas is you e per l’occasione ha replicato la leggendaria copertina: ecco il risultato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Se fino a qualche anno fa si dava ufficialmente il via al periodo natalizio l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata durante il quale ci si dava alla preparazione dell'albero, ora le cose sono cambiate. Si comincia sempre prima a pensare alle feste, addirittura fin dal mese di settembre alcuni negozi propongono degli alberi a prezzi scontati, mentre a partire dal giorno successivo ad Halloween parte a pieno ritmo la ricerca folle dei regali. Mariah Carey lo sa bene e quest'anno, in occasione del 30esimo anniversario di All I want for Christmas is you, ha giocato davvero d'anticipo: ecco cosa ha fatto.

All I want for Christmas is you compie 30 anni

L'anno scorso aveva realizzato un ironico video in cui, al motto di "It's time", veniva "scongelata" per poi cominciare a cantare la sua canzone natalizia, ma è in questo 2024 che Mariah Carey è riuscita a fare di meglio. Sebbene la scorsa settimana fosse diventata protagonista di una clip in cui spiegava con simpatia che era ancora troppo presto per il Natale, nelle ultime ore ha in parte cambiato idea. Ha ricordato ai fan che All I want for Christmas is you celebra il suo 30esimo anniversario e per l'occasione non ha potuto fare a meno di replicare l'iconica copertina in versione moderna e glamour.

L'iconica copertina del singolo natalizio

Il look da "Babbo Natalina" di Mariah Carey

"Anche se non è sicuramente il momento di ascoltare musica natalizia, volevo condividere uno scorcio di #MerryChristmas30 🎄con voi! Un omaggio alla copertina dell'album originale: ecco la cover di due dei quattro nuovi singoli "All I Want For Christmas Is You"… disponibile per il preordine ora", sono state queste le parole con cui Mariah Carey ha preannunciato l'uscita di un'edizione speciale del suo singolo natalizio.

Mariah Carey oggi

Così come negli anni '90, sulla copertina ha indossato una tutina alla Babbo Natale, un modello total red super fasciante ma con lo scollo a barca arricchito da dettagli in pelo bianco. Cinturone nero in vita, guanti e stivali bianchi e capelli lasciati sciolti e fluenti: a quanto pare la cantante è già prontissima per essere eletta ancora una volta l'indiscussa regina delle feste.