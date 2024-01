Mariah Carey, bagno in piscina sotto la neve con l’abito rosso così dà il via al nuovo anno Per augurare un felice 2024 ai fan l’artista ha postato un reel che la mostra mentre si immerge in acqua vestita, in più ha voluto mostrare ai follower il suo profilo meno fotogenico con uno scatto ironico mentre indossa un luccicante vestito argentato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mariah Carey in piscina per Capodanno

Mariah Carey inaugura il 2024 con un bagno in piscina sotto la neve. Lo fa vedere sul suo profilo Instagram dove mostra anche "il suo lato peggiore". La cantante ha condiviso con i fan un'immagine in cui, avvolta in un abito tempestato di pietre luccicanti, mostra quello che ritiene il profilo meno fotogenico. "Nuovo anno, nuovi inizi… mi faccio una foto dal mio lato peggiore", ha scritto la star di All I want for Christmas is You. L'artista si lascia i capelli ricci per l'occasione, raccolti da un lato mentre regge in mano un palloncino argentato com il suo vestito.

Mariah Carey con Babbo Natale

Il video recap di Mariah Carey

Per inaugurare l'inizio del nuovo anno la cantante statunitense ha scelto di condividere un riassunto di quelle che sono state le sue vacanze, dove sfoggia lunghi vestiti rossi e vistose pellicce. Dall'incontro con Babbo Natale alla gita in mezzo alla neve con i figli, tutti i momenti più salienti dell'artista sono stati racchiusi in questo reel sulle note del remix di The New Year's Anthem. "Auguro a tutti noi un sano, pacifico e felice anno nuovo", scrive Mariah Carey accanto al video. La clip inizia proprio immortalando il momento in cui la cantante si è immersa nella piscina mentre cadevano fiocchi di neve.

Mariah Carey

Le vacanze natalizie di Mariah Carey

La cantante ha documentato tutto il periodo festivo con immagini e video, uno di questi ha fatto impazzire il web. Davanti al maestoso albero di Natale assieme ai figli, due gemelli di dodici anni, l'artista, vestita con un completo rosso ha ironizzato sul fatto che nemmeno loro abbiano più voglia di sentire la canzone che l'ha resa celebre.

Leggi anche Elodie tra maschere viso e rossetti sbavati: dà il via al nuovo anno in accappatoio e ciabatte pelose

Mariah Carey in piscina per Capodanno

Dopo aver chiesto perché debbano fare questo teatrino tutte le volte, scappano prima che la madre inizi a intonare la canzone. Insomma, anche i suoi figli sono stanchi di sentirla, ma nonostante questo viene "scongelata" ogni anno per essere protagonista del Natale. Una hit che l'ha fatta diventare addirittura una Barbie; la Mattel, infatti, per celebrarla quest'anno ha realizzato una bambola in edizione limitata con le fattezze della cantante.