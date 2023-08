Margaret Qualley sposa in ballerine: i due abiti bianchi per il matrimonio con Jack Antonoff Margaret Qualley, la figlia di Andie MacDowell, ha sposato Jack Antonoff nel weekend. Per il matrimonio ha scelto due diversi abiti bianchi dallo stile minimal e ha stravolto il dress code bridal rinunciando ai tacchi.

A cura di Valeria Paglionico

Il weekend appena trascorso è stato decisamente speciale per Margaret Qualley: la figlia di Andie MacDowell, di recente protagonista della serie Netflix Maid, ha sposato Jack Antonoff, coronando così il suo sogno d'amore a un anno dalla proposta. Il matrimonio si è tenuto nel New Jersey e, nonostante fosse blindatissimo, i paparazzi sono riusciti a rubare qualche foto sia dei neo-coniugi che dei numerosi invitati famosi. Per l'occasione la sposa ha rispettato la tradizione del total white ma ha stravolto le regole di dress code bridal per quanto riguarda le scarpe: niente tacchi vertiginosi, ha preferito la comodità di un paio di ballerine.

Gli ospiti famosi al matrimonio di Margaret Qualley

Era il 19 agosto 2022 quando Margaret Qualley ricevette l'attesa proposta di matrimonio dal fidanzato, il musicista Jack Antonoff. All'epoca i due si frequentavano da poco più di un anno ma si sentivano già pronti per compiere il grande passo. Nel weekend il momento del fatidico sì è finalmente arrivato ed è stato super romantico: la coppia si è promessa amore eterno durante una cerimonia intima nel New Jersey e ha poi continuato i festeggiamenti con un maxi party a Long Beach Island. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei media? La lista degli invitati: oltre a mamma Andie MacDowell c'erano anche Taylor Swift, Cara Delevingne, Lana Del Rey, tutte amiche della giovane attrice.

Jack Antonoff e Margaret Qualley

Margaret Qualley in total white per le nozze

Margaret Qualley, da sempre icona di eleganza come la mamma Andie MacDowell, è rimasta fedele al suo stile minimal e chic anche per il matrimonio. Per la cerimonia ha puntato tutto su uno slip dress in satin bianco che lasciava la schiena nuda, per la precisione un modello con la gonna morbida alla caviglia e un bustier con una profonda scollatura a V decorata con delle perline e un fiocco annodato dietro al collo. Non è mancato il velo di tulle in tinta, anche se lo ha indossato solo per pronunciare il fatidico sì. Per il party si è cambiata ma non ha rinunciato al total white: gonna gonfia, maniche a sbuffo e scollatura tonda per scatenarsi con gli amici. Il dettaglio che ha accomunato i due look da sposa? Le scarpe, un paio di Mary Jane coordinate senza tacco. Essenziale, fresca e comoda: Margaret Qualley al suo matrimonio ha lasciato trionfare la raffinatezza e la semplicità.