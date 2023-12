Maneskin, il ritorno alle origini è punk: cosa accomuna le gonne tartan con i look iconici di Sanremo I Maneskin sono tornati alle origini in fatto di stile e lo hanno dimostrato durante il recente concerto a Dublino: ecco cosa accomuna i look punk a stampa check con le iconiche tutine della finale di Sanremo 2021.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin continuano a conquistare il mondo intero con la loro musica, tanto che ogni tappa del RUSH! World Tour registra il sold-out. Sono stati negli Stati Uniti, in America Latina, in Australia e ora sono tornati in Europa, dove sono stati accolti da veri e propri "bagni di folla" durante tutti i live. Di recente, in particolare, si sono esibiti al 3Arena di Dublino e hanno incantato il pubblico con uno stile punk che non poteva passare inosservato. Il motivo è molto semplice: le stampe tartan coordinate e le gonne dal mood mannish sono una sorta di "ritorno alle origini" perché nascondevano un piccolo dettaglio in comune con i look ormai iconici che la band sfoggiò a Sanremo 2021, l'anno del trionfo con Zitti e Buoni che ha cambiato per sempre la loro vita e la loro carriera.

I look "irlandesi" dei Maneskin

Per il concerto al 3Arena di Dublino i Maneskin hanno puntato su dei look firmati Etro, il motivo per cui possono essere definiti punk? Sono contraddistinti dall'iconica stampa check, ormai considerata il simbolo della cultura punk ispirata agli anni '70.

I Maneskin con i completi check

A scegliere i quadroni sono stati Damiano e Thomas: il promo ha abbinato una canotta nera in tessuto traforato al classico kilt, mentre il chitarrista ha preferito un completo tartan con giacca doppiopetto. Fuori dal coro (ma ugualmente rock) Ethan e Victoria: il batterista ha optato per l'effetto monocromatico color tabacco, mentre la bassista ha preferito una minigonna di pelle con cintura gioiello e top in lana.

Victoria in Etro

Maneskin, l'evoluzione di stile da Sanremo a oggi

Per quale motivo i look a stampa check dal sapore punk sfoggiati dai Maneskin in Irlanda vengono associati alle tutine nude della finale del Festival di Sanremo 2021? Perché a firmarli è stata la stessa Maison, Etro. Sebbene per anni i membri della band si siano affidati al genio creativo di Alessandro Michele con Gucci, ora sembrano essere tornati alle origini.

Thomas in Etro

Complici sia l'addio dello stilista alla Maison che la collaborazione col nuovo stylist Michele Potenza, i quattro stanno rinnovando il loro armadio, spaziando tra i brand più svariati a ogni live. Etro, però, ha dimostrato ancora una volta di saper esaltare al massimo l'animo rock dei Maneskin, rivelandosi anche la scelta di stile ideale per rendere omaggio alla cultura irlandese. Questa recente collaborazione sarà il preludio di una futura partnership più duratura?

I Maneskin in Etro a Sanremo 2021