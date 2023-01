Mahmood vola in Brasile: la vacanza con gli amici comincia in bermuda e marsupio Mahmood è volato in Brasile con un gruppo di amici e sui social sta documentando tutto con foto e video. Come ha dato il via alla vacanza? A petto nudo in bermuda e marsupio.

A cura di Valeria Paglionico

Per Mahmood il 2022 è stato un anno ricco di successi e non solo perché ha vinto Sanremo al fianco di Blanco con Brividi, è anche diventato protagonista di un tour europeo da sold-out, in occasione del quale ha dimostrato di essere un'icona di stile glamour e libera. Il nuovo anno è appena cominciato ma per lui si preannuncia già super scoppiettante, basti pensare al fatto che il prossimo febbraio sarà ancora una volta sul palco del Festival per aprire la nuova edizione dell'evento. Quale migliore occasione di questi ultimi giorni di festa per concedersi un po' di meritato relax? Il cantante è volato in Brasile con un gruppo di amici e sui social non può fare a meno di documentare alcune dettagli della vacanza.

Mahmood in vacanza a petto nudo

Dopo aver vissuto gli ultimi mesi tra concerti in giro per il mondo e giornate trascorse in studio di registrazione, per Mahmood è arrivato il momento di "staccare la spina" prima di ritornare a lavorare a pieno ritmo. È volato in Brasile con gli amici e, al motto di "Please, call me vagabunda", ha documentato i primi momenti del viaggio con delle foto inedite. Complici le temperature caldissime del luogo, ha sfoggiato un look in pieno stile estivo. Ha indossato semplicemente un paio di bermuda sportivi in tessuto acetato ed è rimasto a petto nudo lasciando i muscoli scolpiti in vista.

Il look da viaggio di Mahmood

Le sneakers iconiche di Mahmood

A fare la differenza nel look di Mahmood sono stati gli accessori in pieno stile anni '90. Innanzitutto ha sfoggiato le iconiche Nike Silver, un modello rivisitato in total black che con il flash è diventato silver. Come se non bastasse, ha aggiunto all'outfit anche un marsupio bianco, portandolo agganciato intorno alla vita. Facendo bene attenzione alle foto postate, si nota che nella fibbia di quest'ultimo c'è anche la t-shirt che ha tolto, a prova del fatto che non è uscito a petto nudo. Capelli rasati, cerchietto all'orecchio e sguardo serio: la vacanza del cantante è cominciata "col botto": di certo una volta tornato sarà più energico e adrenalinico che mai.