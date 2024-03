Mahmood vola a Parigi con il gilet nero, il look sartoriale del cantante L’artista è stato ospite di un evento nella Ville Lumiere dove ha sfoggiato un outfit total black e dalle linee tailoring. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mahmood

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2024-2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mahmood vola a Parigi per assistere allo show di Louboutin. Il brand di calzature di lusso svela la collezione Autunno/Inverno 2024-25 con uno spettacolo che vede come protagonisti ballerini e artisti a cui hanno assistito personaggi del jet-set internazionale come il cantante italiano, fresco della partecipazione al Festival di Sanremo, il chitarrista dei Maneskin Thomas Raggi e l'attrice Kristin Scott Thomas.

Mahmood al party di Louboutin con il gilet nero

Il cantante è rimasto fedele al suo stile per questo evento, sfoggiando un gilet nero, uno dei suoi capi preferiti ultimamente. Già sul palco dell'Ariston ne ha indossato uno declinato in versione workwear e firmato Prada, mentre nella Ville Lumiere ne sceglie un modello molto semplice ed elegante, satinato e abbinato a un paio di pantaloni con taglio sartoriale. A completare il look del cantante un modello di calzature Louboutin, un paio di Alleo Boot dalla punta squadrata, il tacco quadrato e l'inconfondibile suola rossa.

Louboutin alla Settimana della Moda di Parigi

Per questa edizione del Loubi Show, la tradizionale performance con cui il marchio svela la collezione, la Maison ha chiamato dodici ballerini della compagnia di danza "La Marche Bleue", fondata da Leo Walk, che si sono esibiti a Le Trianon, teatro parigino ai piedi di Montmartre, quartiere a cui il brand è molto legato. I performer indossavano i mocassini MJ Moc, impreziositi da cristalli, oltre al rinnovato sandalo Miss Sabina. Tutto intorno erano esposti gli altri pezzi della nuova collezione, all'interno di nicchie rosse con gli esterni specchiati.