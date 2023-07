Mahmood e il revival della moda anni 2000: i jeans da avere sono così oversize da coprire i piedi Mahmood ha dato l’ennesima prova di essere un re di stile. Per l’estate ha indossato un paio di pantaloni ispirati agli anni 2000 destinati a diventare must: sono strappati e così over da coprire anche i piedi.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood non è solo uno dei cantanti più amati del nostro paese, da qualche anno a questa parte è anche un'indiscussa icona di stile, il simbolo della moda libera e genderless che non ha paura di osare anche su palcoscenici "tradizionali" come quello sanremese. Sebbene non abbia firmato nessun tormentone estivo e non sia alle prese col tour, si continua a parlare spesso di lui, il motivo? Ogni volta che appare in pubblico riesce a lanciare mode e tendenze glamour. Dopo aver affiancato Blanco sulle note di Brividi durante il concerto a Roma dell'artista, è tornato a postare una Stories social e ha sorpreso tutti con i jeans destinati a diventare il must-have della bella stagione.

Il ritorno dei pantaloni anni 2000

A postare su Instagram una nuova foto di Mahmood accompagnata dalla semplice didascalia "Hey" è stato il profilo ufficiale di Vetements, Maison che spesso ha firmato i look del cantante, lasciando emergere il suo animo originale e glamour. Perché lo ha fatto? Per lanciare i pantaloni must dell'estate. Si tratta di un paio di jeans a vita bassa metà palazzo, metà a zampa d'elefante, un modello con gli strappi su cosce e ginocchia così oversize da coprire anche le scarpe. In quanti hanno indossato delle varianti simili negli anni 2000? A quanto pare i jeans lunghi fin sotto ai piedi sono tornati e sono destinati a spopolare anche nel mondo della moda maschile.

I jeans Vetements

Mahmood è re di stile anche in estate

Per completare l'outfit causal ma allo stesso tempo fashion Mahmood ha scelto un altro must di stagione ispirato sempre agli anni 2000: la canotta bianca dallo stile minimal. Ha scelto un modello firmato Wales Bonner molto aderente che ha messo in risalto i muscoli scolpiti, caratterizzato semplicemente dal logo al centro del petto. Capelli a effetto spettinato, cerchietto all'orecchio e bicchiere di vino rosso tra le mani: il cantante ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di stile. In quanti prenderanno ispirazione dal suo look per le serate "vacanziere"?