Mahmood e Blanco di nuovo insieme: per la reunion tornano a vestirsi a contrasto in black&white Ieri sera è stato presentato Unveiled, il progetto fotografico di Luigi & Iango, e tra gli ospiti presenti a Palazzo Reale, Milano, c’erano anche Mahmood e Blanco: ecco cosa hanno indossato per la reunion “a sorpresa”.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è entrata nel vivo e, al di là delle numerose sfilate delle più grandi Maison al mondo, ad animare il capoluogo lombardo sono anche una serie di altri eventi all'insegna del glamour. Ieri, ad esempio, a Palazzo Reale è stata inaugurata Unveiled, la prima mostra personale di Luigi & Iango, i fotografi-artisti che hanno immortalato star internazionali del calibro di Madonna a Cate Blanchett. Tra gli ospiti speciali c'erano anche due volti particolarmente noti agli amanti della musica italiana, Mahmood e Blanco, che per l'inedita e improvvisa reunion sono tornati a vestirsi a contrasto proprio come fecero a Sanremo 2022.

Mahmood e Blanco alla mostra di Unveiled

Mahmood e Blanco in bianco e nero

Chi non ricorda i look super glamour di Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo 2022? Sul palco dell'Ariston trionfarono non solo con il loro talento sulle note di Brividi ma anche con il loro stile fashion e genderless, dando così prova di essere delle icone libere da ogni tipo di stereotipo. Ora hanno sorpreso i fan "riunendosi" durante la Milano Fashion Week e hanno approfittato dell'evento milanese per tornare a riproporre dei look a contrasto in black&white ma in una versione più casual rispetto a quella sanremese. Niente più camicie di tulle trasparente, tacchi alti e blazer oversize, hanno preferito dei look minimal ma sempre griffati.

Mahmood in total black

I look a contrasto del duo

Mahmood ha lasciato nell'armadio i capi audaci e originale che sfoggia di solito, puntando tutto sul nero con un paio di pantaloni larghi e un maglioncino di filo leggermente trasparente con le maniche lunghe. Per completare il tutto ha optato per degli anfibi con la suola chunky. Blanco ha invece si è affidato ancora una volta a Dolce&Gabbana, mixando i toni del bianco e del nero. Bermuda dark, camicia candida a maniche corte che ha lasciato i tatuaggi in vista, coppola coordinata e sneakers da skater portate con i calzettoni in vista: il cantante è rimasto fedele allo streetstyle che da sempre contraddistingue il suo guardaroba. Dopo questa improvvisa reunion i due torneranno a collaborare?