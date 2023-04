Mahmood con il make up tribale: occhi e naso dipinti per annunciare che sarà ospite all’Eurovision Mahmood su Instagram ha condiviso tutto il suo stupore per l’Eurovision con una foto molto insolita: un dente nero, gli occhi dipinti di blu e il naso rosso.

A cura di Beatrice Manca

Mahmood via Instagram

La carriera di Mahmood è in piena ascesa: un anno fa rappresentava l'Italia all'Eurovision Song Contest insieme a Blanco, quest'anno torna come ospite. Un grande onore, visto che è la prima volta per un italiano. La notizia è stata una sorpresa totale per il cantante, che su Instagram ha condiviso tutto il suo stupore con una foto molto insolita: un dente nero, gli occhi dipinti di blu e il naso rosso.

Chi ha creato il trucco di Mahmood

Mahmood ha conquistato il pubblico con il suo stile edgy e sofisticato, una vera e propria liberazione sartoriale dagli stereotipi di genere. Le ultime foto però condivise sui social però sono riuscite lo stesso a stupire il pubblico: si vede un primo piano del cantante colto in un'espressione di stupore, con un particolare trucco realizzato da Sil Bruinsma, uno dei make up artist più richiesti della scena internazionale. Il naso è ‘sporcato' da una pennellata di rosso, gli occhi da polvere blu e la bocca aperta rivela un dente più scuro. Per interpretare la scelta della foto ci viene in aiuto la didascalia: "Whaaat? Coming back to Eurovision as a guest got me like..." che tradotto significa: "Che cosa? Tornare all'Eurovision mi ha colpito così…" in riferimento all'espressione della foto.

Rafiki, via Instagram Stories @mahmood

Mahmood si "ispira" al Re Leone

La foto condivisa da Mahmood è un ritratto scattato dal duo di fotografi Luigi & Iango, gli stessi che hanno firmato il doppio ritratto di Mahmood e Blanco nudi. Luigi Murenu e Iango Henzi hanno di nuovo unito le forze per cogliere lo spirito selvaggio e vibrante di Mahmood. Il cantante, da parte sua, nelle storie di Instagram condivide (per gioco) un'immagine di Rafiki, il personaggio del Re Leone. Sarà nata da lì l'ispirazione?