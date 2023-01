Luna Marì è una baby icona fashion: il nuovo look con scamiciata a quadri e conchiglie tra i capelli Luna Marì sta crescendo e diventa giorno dopo giorno sempre più adorabile. La figlia di Belén si è lasciata immortalare con un abitino a quadri e le conchiglie tra i capelli, dando prova di essere una baby icona fashion.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è impegnatissima sul fronte lavorativo ma, nonostante ciò, riesce a conciliare alla perfezione vita professionale e familiare. Ama trascorrere le serate tra le mura domestiche in compagnia dei figli e, complice il ritorno della sorella Cecilia e dei genitori dall'Argentina, non ha potuto fare a meno di documentare i dolci momenti casalinghi sui social. Ad attirare le attenzioni dei fan è stata la piccola Luna Marì, che diventa ogni giorno sempre più bella e adorabile. Il papà Antonino Spinalbese è nella casa del GF Vip e lei passa le giornate con la mamma tra balletti, coccole e giochi: ecco il nuovo look super trendy che ha sfoggiato.

Luna Marì con la scamiciata a quadri

Natale potrà pure essere passato ma l'abbinamento di colori rosso-nero continua a essere perfetto per l'inverno. Lo sa bene Belén Rodriguez, che per la figlia Luna Marì ha scelto un look ispirato a queste nuance proprio come fatto durante le feste (quando ha spopolato col vestitino abbinato al rossetto). Per una serata passata a casa a giocare col fratellino Santiago la piccola ha sfoggiato un abitino a scamiciata con le spalline doppie, i bottoni sulla schiena e la gonna a ruota, decorato all-over con una stampa check in black&red. La bimba è stata protetta dal freddo con un body bianco indossato sotto il vestito e con un paio di adorabili calzamaglie fiammanti.

Il look a quadri di Luna Marì

La nuova acconciatura di Luna Marì

Il prossimo luglio Luna Marì compirà 2 anni e non sorprende che negli ultimi mesi stia crescendo a vista d'occhio. I suoi capelli, in particolare, diventano sempre più lunghi e biondi, tanto che di sicuro il papà hairstylist Antonino rimarrà impressionato quando la rivedrà al termine del GF Vip. Per evitare che la chioma le desse fastidio cadendole sul viso, Belén ha pensato bene di realizzare un'acconciatura molto originale: una coda di cavallo spettinata e decorata con dei fermagli a forma di conchiglie. La piccola si sente già pronta per l'estate? L'unica cosa certa è che a poco più di un anno è già una vera e propria baby icona fashion.