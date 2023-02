Luisa Ranieri si rilassa con lo yoga: la foto senza make up in palestra L’attrice di “Le Indagini di Lolita Lobosco” si è mostrata sui social al naturale mentre si allena con un look sportivo.

A cura di Beatrice Manca

Luisa Ranieri si sta godendo un momento fortunato nella sua carriera: dopo il successo delle serie tv Mina Settembre e Le Indagini di Lolita Lobosco, l'attrice napoletana è apparsa al Festival di Sanremo 2023. Nonostante sia salita sul palco solo per pochi minuti ha incantato l'Ariston con un abito intrecciato di Atelier Versace. Adesso però è tempo di prendersi una pausa: tra un impegno lavorativo e l'altro si rilassa con lo yoga, sfoggiando un look sportivo casual ma sempre di tendenza.

Il selfie al naturale di Luisa Ranieri in palestra

Affascinante e carismatica, Luisa Ranieri sa passare con disinvoltura dall'abito da sera all'outfit sportivo più casual con disinvoltura. L'attrice non ha paura di mostrarsi al naturale e, durante una sessione di yoga, ha mostrato ai fan uno scatto in versione sportiva: in palestra indossa un top rosa fucsia abbinato a una felpa nera per non raffreddare i muscoli. Il dettaglio glamour? I leggings neri con inserti trasparenti che creano un effetto vedo non vedo sulle gambe.

I segreti di bellezza di Luisa Ranieri

Nella foto Luisa Ranieri si mostra senza un filo di trucco e con i capelli raccolti in uno chignon: è radiosa nella sua semplicità. Lei stessa ha rivelato i segreti della sua bellezza a 49 anni al magazine OK Salute: cura quotidianamente la pelle con prodotti rigeneranti e ricostituenti delle fibre cellulari e fa impacchi per non disidratare la pelle. Evita accuratamente di prendere il sole sul viso per evitare i danni alle pelle e, quando può, si coccola con un massaggio total body: a giudicare dai risultati, il mix è imbattibile!