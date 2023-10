L’iconica tuta rossa di Rihanna in vendita, ecco quanto costa Il celebre look di Rihanna con cui al Super Bowl ha svelato la sua seconda gravidanza è in vendita nei negozi. Il prezzo e la storia di come è nato il capo.

A cura di Annachiara Gaggino

A distanza di nove mesi l'esibizione di Rihanna al Super Bowl è ancora impressa nella mente dei fan. Durante l'halftime show della partita più seguita negli Stati Uniti la popstar ha conquistato il pubblico, svelando una gravidanza in stato avanzato, lasciando tutti di stucco. Un ritorno trionfale quello di Rihanna, dopo un'assenza dalla scene durata quasi sette anni. La cantante è stata impegnata in altri progetti, come il suo brand di cosmetici Fenty Beauty e la linea di prodotti per la pelle Fenty Skin, oltre ad aver lanciato anche un marchio di lingerie Savage X Fenty. Ma tra i motivi per cui questa esibizione verrà ricordata come iconica c'è sicuramente il suo outfit total red firmato Loewe, che il marchio ha deciso di rendere disponibile nei negozi.

La tuta Loewe di Rihanna al Super Bowl

Come copiare il look di Rihanna

Calata sul palco da una piattaforma fluttuante, la cantante di Barbados ha sfoggiato una tuta cargo stile aviatore, con chiusura a zip centrale e arricchita da cinturini all over, sotto cui indossava una catsuit in jersey di seta e un bustino scultoreo. Tutto ovviamente rosso fiammante. Ora Loewe ha ha messo in vendita lo stesso modello disegnato per Rihanna in due varianti di colore, quello sfoggiato sul palco del Super Bowl e il nero.

La tuta Loewe di Rihanna al Super Bowl

A svelarlo lo stesso brand con un post su Instagram, dove ha raccontato che per la realizzazione dell'outfit si è ispirato all'abbigliamento da aviazione. Il drop comprende, oltre alla tuta anche un paio di pantaloni neri con dettagli utility. Entrambi i capi presentano tutte le caratteristiche utilitarie come le tasche anteriori, quelle a filetto sulla caviglia, le cinghie con anello a D e i polsini con cerniera. Il look di Rihanna è disponibile online, sul sito ufficiale del marchio oltre che nelle boutique e per imitarla basterà spendere 2200 euro.

