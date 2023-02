Letizia di Spagna, il dolce soprannome che le ha dato il re Felipe VI Letizia di Spagna appare sempre impeccabile in pubblico ma di recente i tabloid hanno rivelato un dettaglio inedito della sua vita privata. In quanti sanno qual è il soprannome che le ha dato il marito, il re Felipe VI?

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a vedere i membri delle Royal Family europee in versione formale di fronte i riflettori ma la verità è che, una volta tornati tra le mura domestiche, anche loro sono delle persone assolutamente "normali". A dimostrarlo sono i piccoli aneddoti che trapelano dai tabloid, che non esitano a rivelare i dettagli più nascosti della quotidianità reale, anche se questo significa mostrare una realtà ben diversa da quella convenzionale. A essere finita sotto i riflettori questa volta non è una donna di casa Windsor ma Letizia Ortiz, la regina di Spagna. In quanti sanno che il merito, il re Felipe VI, le ha dato un soprannome dolcissimo e originale?

Letizia di Spagna è l'anti-Kate?

Letizia di Spagna è sempre stata considerata algida e distaccata dai suoi sudditi, tanto che in molti l'hanno definita "l'anti Kate Middleton". Oltre a non aver mai fatto nulla per risultare simpatica, non si è neppure adeguata allo stile di vita della famiglia reale spagnola come fatto dalla "cugina" inglese, anzi, è rimasta una donna forte ed emancipata, simbolo del ventunesimo secolo. Oltre alle figlie Leonor e Sofia, a cui è legatissima, il marito Felipe sembra essere l'unica persona che la conosce per davvero ed è proprio per consolidare ancora di più questo rapporto che le avrebbe dato un tenero soprannome (che naturalmente usa solo in privato, lontano dai riflettori).

Il soprannome di Letizia Ortiz

L'hobby preferito di Letizia di Spagna? Intrattenersi con le figlie Leonor e Sofia a cucinare tra le mura domestiche. Il marito ha preso ispirazione proprio da questo dolce momento familiare per darle il suo soprannome. Si tratta di "Mama", termine che celebra il suo atteggiamento protettivo e premuroso nei confronti delle figlie. Presto, però, la regina dovrà fare i conti con il "nido vuoto", visto che tra pochi mesi la seconda figlia raggiungerà sua sorella in Galles al prestigioso UWC Atlantic College, ovvero la scuola per principesse. Gli impegni istituzionali riusciranno a tenerla distratta in un momento di tale cambiamento?