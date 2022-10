Letizia di Spagna e la figlia Sofia vestono uguali: alla parata militare con gli abiti a pois La famiglia reale spagnola ha presenziato alla parata militare: per l’occasione l’infanta Sofia ha “copiato” il look super chic della madre Letizia.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La famiglia reale spagnola si è riunita per un nuovo impegno ufficiale: il re Felipe e la regina Letizia hanno partecipato alla parata militare, l'evento clou della festa nazionale, insieme alla figlia Sofia. Madre e figlia, ancora una volta, hanno rubato la scena con il loro stile: la regina e la principessa hanno scelto due abiti coordinati con la fantasia a pois, la fantasia più chic dell'autunno 2022.

Letizia di Spagna e l'abito con i "tagli" sulle maniche

Letizia Ortiz è una delle royal più amate e apprezzate per lo stile: è chic ma senza paura di osare, ama i colori vivaci e non rinuncia a dettagli rock come leggings in pelle e cuissard. Per la parata militare però ha optato per l'eleganza senza tempo di un abito al polpaccio con una mini cappa drappeggiata sulle spalle. Il vestito, in una raffinata tonalità di verde salvia, è firmato dal brand spagnolo Vogana: si tratta del modello Nanda, caratterizzato da una stampa delicata a pois e da "tagli" sulle maniche, che culminano con degli stretti polsini.

Letizia di Spagna e il re Felipe

Per completare il look la regina ha indossato scarpe con il tacco bianche di Magrit, coordinate alla borsa dello stesso brand, e ha raccolto i capelli in un sofisticato chignon.

Letizia di Spagna con un abito Vogana

La principessa Sofia "copia" il look della madre Letizia

La principessa Sofia oggi ha 15 anni e si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nella vita. È già più alta della madre Sofia e condivide con la sorella maggiore i capelli di un caldo biondo dorato. Entrambe le principesse hanno ereditato il senso dello stile dalla madre Letizia: nella loro semplicità sono sempre chic e raffinate. Per la parata militare Sofia ha deciso di "copiare" la madre Letizia con un vestito blu a pois bianchi. L'abito, caratterizzato da maniche trasparenti e da un fiocco in vita, è firmato Carolina Herrera: non a caso, uno dei brand preferiti della madre Letizia. Per completare l'outfit la principessa ha scelto ballerine scamosciate blu del brand spagnolo Mathildas: piccole nobildonne crescono.