L’Estetista Cinica contro il falso mito dei prodotti miracolosi: “Non divento magra coi fanghi” “Non mi sembra di vedere risultati” ha scritto una follower all’Estetista Cinica, mettendo in dubbio la validità dei suoi prodotti. “Se fai fanghi e mangi e bevi i fanghi non fanno il miracolo” ha risposto l’imprenditrice.

A cura di Giusy Dente

Instagram @estetistacinica

È gennaio, sei reduce dalle abbuffate natalizie in cui tua mamma e tua nonna ti hanno messo davanti ogni ben di Dio e tu, da bravo goloso, non hai saputo dire di no, a cominciare dagli antipasti fino ai dolci. E per amor di tradizione e di convivialità non ti sei tirato indietro di fronte a molteplici brindisi: si comincia con lo Spritz, si prosegue col vino, poi lo spumante, l'amaro e chi più ne ha più ne metta. Ti senti una mongolfiera e non hai scuse: l'Epifania tutte le feste porta via, quindi sai benissimo di doverti dare una regolata. Bisogna ritrovare un ritmo alimentare un po' più sano, senza cedere ogni giorno alle tentazioni. Guardare le foto delle influencer e delle modelle non aiuta, visto che continuano a sfoggiare gambe toniche e pance piatte dai loro luoghi di villeggiatura, rigorosamente in bikini striminziti. E proprio perché tutto sommato agosto non è poi così lontano, comincia a pensare che tocca darsi una mossa per arrivare preparati all'estate, in una forma decente. Perché quindi non affidarsi a un prodotto miracoloso che promette di dimagrire senza fatica e senza rinunce? Semplice: perché non esiste.

Non si dimagrisce con la bacchetta magica

Cristina Fogazzi, per tutti l'Estetista Cinica, crede nell'inclusività, nella fiducia e nella schiettezza. E proprio parlando sempre chiaro e con sincerità ha trasformato un blog in una vera e propria avventura imprenditoriale, mettendo in piedi un’azienda di successo a cui si affidano sempre più persone. I social sono uno dei mezzi che usa maggiormente e proprio perché li conosce bene sa che spesso propongono modelli stereotipati di donna, ideali il più delle volte irraggiungibili. Ma pur di adattarsi a quei canoni, c'è chi è disposto a qualunque cosa. E per qualunque cosa non si intende: impegnarsi con costanza avendo ben chiaro il proprio obiettivo, da raggiungere per il proprio benessere. Ma si intende: credere a false promesse e spendere soldi inutili in prodotti spacciati per miracolosi, senza cambiare il proprio stile di vita.

Instagram @estetistacinica

Nel mostrare l'applicazione di uno dei suoi prodotti, l'Estetista Cinica si è soffermata sul commento ricevuto da una follower, la quale si diceva scettica circa la validità di quei fanghi. L'ha messa in dubbio basandosi sulla fisicità della sua creatrice. "Sono mesi che li usi, non mi sembra di vedere risultati" ha scritto la persona in questione, riferendosi probabilmente alle Instagram Stories precedenti in cui la Fogazzi si era mostrata in slip e reggiseno, ironizzando sul suo corpo a forma di melanzana, senza nascondere la pancia. Ed è a questo punto che l'imprenditrice ha svelato l'arcano, ha sfatato quel mito a cui ancora si aggrappano in molti: quello del prodotto infallibile e miracoloso che ti svolta la vita.

Instagram @estetistacinica

L'Estetista Cinica ha specificato che a fare la differenza non è certo l'applicazione, magari sporadica, di un prodotto, che può essere una crema o un fango. Non serve a nulla se parallelamente si continua a mangiare e a bere in modo non sano, portando avanti un'alimentazione sregolata e sbilanciata. "Non divento magra con i fanghi, né io né voi" ha specificato. L'imprenditrice si è esposta in prima persona, contestualizzando la situazione, senza prescindere dagli eccessi natalizi che hanno appesantito chiunque, lei compresa. Non si può credere di affidare a un fango il proprio benessere e la propria remise en forme: né quello creato da l'Estetista Cinica né altri prodotti possono risolvere questi problemi miracolosamente.

Instagram @estetistacinica

Ci sono da considerare tante variabili, in primis quanto si è disposti a lavorare sodo per migliorarsi, quanto si è disposti a impegnarsi con costanza per raggiungere il proprio obiettivo. Che si tratti di dimagrire o di qualunque altra cosa, nessuno la farà mai al posto nostro. Nessun miracolo, nessuna bacchetta magica, nessuna scorciatoia: e soprattutto nessun fango miracoloso capace di regalarci senza sforzo alcuno il fisico dei nostri sogni!