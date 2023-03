Leone “ruba” le mollettine a mamma Chiara Ferragni: lega i capelli con gli animaletti colorati Il piccolo Leone Lucia Ferragni sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Di recente ha “imitato” mamma Chiara, prendendo in prestito da lei delle mollettine colorate.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sembrano aver superato il momento di crisi affrontato nelle scorse settimane e sono tornati a documentare regolarmente la loro quotidianità. La presunta rottura tra Fedez e Chiara Ferragni, però, non c'entrava nulla con il lungo periodo trascorso lontano dai riflettori, la verità è che il cantante ha dovuto risolvere alcuni delicati problemi di salute. Oggi tutto pare essersi risolto per il meglio e la coppia ha ricominciato a dedicare le sue Stories alle "mascotte" di casa: i piccoli Leone e Vittoria. Se da un lato la secondogenita è diventata una "chica mala" con i suoi primi tatuaggi, il fratellino ha dimostrato di voler "imitare" lo stile della mamma.

I Ferragnez al completo alle giostre

Dopo essere stata spesso lontana da casa a causa delle sfilate delle Fashion Week di Milano e Parigi, Chiara Ferragni si sta concedendo una temporanea pausa dagli impegni lavorativi. Ieri pomeriggio si è dedicata totalmente ai figli: li ha portati alle giostre insieme al marito Fedez, divertendosi tra autoscontro, tiri al segno e altalene. Vittoria è apparsa adorabile con bomber fucsia e cappellino orsetto in tinta, mentre Leone è rimasto in divisa scolastica, forse perché aveva appena terminato la sua giornata tra i banchi. Una volta tornato a casa, però, si è messo comodo e ha indossato una delle tute della Chiara Ferragni Collection, per la precisione un modello verde smeraldo con le righe laterali decorate con l'iconico occhio.

Leone e Chiara Ferragni con le mollettine coordinate

Leone come mamma Chiara

Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata soprattutto una foto postata a fine serata da mamma Chiara, nella quale ha posato accanto a Leone con delle mollettine coordinate tra i capelli. L'imprenditrice ne ha indossata una forma di anguria, mentre il figlio ha preferito tenere su il ciuffetto con delle varianti a forma di animali, dal dalmata alla medusa. Insomma, il primogenito di casa Ferragnez sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile, prendendo ispirazione proprio dai genitori. Come se non bastasse, al di là del dettaglio trendy, è chiaro che il piccolo ha imparato a non avere paura degli stereotipi di genere.