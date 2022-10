Leone col cardigan etnico, Vittoria come una ballerina: i look per il compleanno di papà Fedez Nel weekend Fedez ha compiuto 33 anni ed è partito per Courmayeur con la famiglia al completo. I piccoli Leone e Vittoria sono stati lieti di festeggiare il papà e per l’occasione hanno sfoggiato degli adorabili look eleganti ed etnici.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stato all'insegna dei festeggiamenti per i Ferragnez: Fedez ha compiuto 33 anni il 15 ottobre e, dopo aver organizzato una maxi festa milanese in compagnia degli amici (con tanto di look coordinato a quello della moglie Chiara Ferragni), nel weekend è partito per Courmayeur con la famiglia al completo. I quattro sono tornati all'Auberge de La Maison, location che avevano visitato già negli anni passati, e hanno organizzato una cena elegante sabato sera. Ad attirare le attenzioni dei fan sono stati soprattutto i piccoli di casa: ecco gli adorabili look glamour ed etnici sfoggiati da Leone e Vittoria per il compleanno del papà.

Quanto costa il cardigan paisley di Leone

Il primogenito di casa Ferragni non ha ancora compiuto 5 anni ma, nonostante la tenerissima età, è già una vera e propria icona fashion come i genitori. A dimostrarlo è il look che ha sfoggiato per il compleanno del papà. Sabato sera, infatti, è stato immortalato dalla mamma Chiara Ferragni in una versione super glamour.

Leone e Vittoria alla festa di compleanno di Fedez

Ha abbinato un paio di jeans a una semplice t-shirt bianca, completando il tutto con un cardigan variopinto dai dettagli etnici. Si tratta di un capo firmato Alanui, è decorato all-over con l'iconica stampa paisley ed è contraddistinto da orli sfrangiati, revers a scialle e cintura coordinata in vita. Il suo prezzo? In versione Kids viene venduta a 1.125 euro. Per quanto riguarda le scarpe, invece, per lui sono state scelte delle sneakers Gucci da 320 euro.

Il cardigan Alanui

Vittoria indossa l'abito di tulle

Per quanto riguarda Baby Vittoria, questa si è trasformata in una principessa ballerina. Per lei è stato scelto un adorabile abitino di tulle color panna, un modello con la gonna "gonfia" e un maxi fiocco di raso in tinta dietro la schiena.

Baby Vittoria in versione ballerina

Per completare il tutto ha indossato un micro cardigan sui toni dei sabbia, delle calzamaglie coordinate e un paio di ballerine bordeaux di vernice. Capelli legati in due codine sbarazzine, cappellino a punta sulla testa e sorriso stampato sulle labbra: la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez diventa ogni giorno sempre più adorabile e glamour.