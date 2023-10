Leonardo DiCaprio, il vestito di Jack in Titanic venduto all’asta a Londra L’abito indossato da Jack Dawson, interpretato da Leonardo di Caprio, in Titanic sarà messo all’asta a Londra: a quanto sarà venduto.

A cura di Arianna Colzi

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

Quando è salito sul Titanic, Jack Dawson aveva solo un biglietto, moltissime speranze e i vestiti che aveva addosso. Ora il vestito indossato da Leonardo DiCaprio nel film del 1997 sarà messo all'asta a Londra. L'outfit, che il personaggio porta per quasi tutta la durata del film, era composto da pantaloni di velluto a coste, salopette, camicia a maniche lunghe abbottonata e un gilet aggiunto in alcune scene. L'altro look iconico di Jack Dawson è lo smocking indossato per il grande ballo che si tiene sulla nave.

Il completo indossato da Leonardo DiCaprio in Titanic

Il vestito di Jack in Titanic all'asta: a quanto sarà venduto

Secondo quando riportato dal blog americano TMZ, il completo indossato da DiCaprio in Titanic sarà messo in vendita da Propstore, una casa d'aste di Londra specializzata nella vendita di oggetti e abiti tratti da film o serie tv. Si prevede che l'offerta vincente sarà compresa tra 115.000 e 230.000 dollari. L'asta si terrà dal 9 al 12 novembre.

Jack Dawson in Titanic

Dentro il gilet, realizzato da Dominic Gherardi, è cucita un'etichetta che porta il nome "Leonardo DiCaprio" e la scritta "Agosto 1996″, periodo in cui è stato girato il fim diretto da James Cameron, che l'anno scorso ha festeggiato i 25 anni dall'uscita in sala.

Una scena del film Titanic

Anche la tuta da pipistrello indossata da Michael Keaton nel film Batman del 1989 sarà venduta nella stessa asta, insieme ad uno dei costumi di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi: On Stranger Tides. Un altro capo per veri cinefili che sarà messo all'asta a Londra sono le scarpe da ginnastica di Tom Hanks in Forrest Gump e allo scudo di Capitan America in Captain America: Il primo vendicatore.