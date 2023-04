Le sneakers con la zeppa sono tornate: Chiara Ferragni ripesca le “prime ugly shoes” dall’armadio Chiara Ferragni è un po’ la rabdomante delle tendenze moda: da un po’ di tempo si parlava di un possibile ritorno sulle scene delle Bekett ed eccola sfoggiarne un paio ‘originali’ ripescate dal suo armadio.

Non hanno abbastanza anni per essere definite vintage, né sono abbastanza recenti per poterle considerare l'ultima tendenza. Eppure sono ovunque sui social, conquistano le star e si preannunciano le scarpe del 2023: parliamo delle Bekett di Isabel Marant, le sneaker del 2011 che definirono l'estetica del decennio. Oggi stanno conoscendo un ritorno di fiamma: se anche Chiara Ferragni le indossa (ripescandole direttamente dal suo armadio) è il momento di capire il segreto del successo di queste scarpe.

Perché le Bekett di Isabel Marant sono così famose

Riavvolgiamo il nastro agli inizi degli anni Dieci, quando la cultura delle sneakers iniziava a diffondersi e a contaminare la moda. Nel 2010 uscì un modello rivoluzionario: Isabel Marant disegnò un modello di sneaker alte ispirate al mondo della pallacanestro, con la linguetta imbottita e la chiusura a strappi. Ma il tocco di genio fu la suola con una zeppa "incorporata" nella tomaia per sembrare più alta e slanciare le gambe. La sua esigenza, tanto semplice quanto comune, portò alla creazione delle prime sneakers indossate come fashion statement da modelle e star.

Nel lungo elenco delle appassionate c'era anche Beyoncé, che le indossò nel video di Love On Top sotto a un body nero, in compagnia di Rihanna, Miranda Kerr e Gisele Bundchen. La stessa Chiara Ferragni, allora blogger emergente, ne aveva un modello con inserti colorati. Erano belle? Assolutamente no, anzi, furono definite le "prime ugly shoes" della storia della moda dal New York Times, anticipando una tendenza che avrebbe dominato il decennio successivo. Però erano comode, assolutamente riconoscibili e fecero tendenza. Oggi che l'estetica degli anni Duemila domina le sfilate, queste scarpe sono tornate a spuntare su TikTok e nei feed Instagram degli appassionati, complice lo stesso effetto nostalgia che ci porta a fare rewatch di Gossip Girl o The O.C. come una moderna forma di escapismo.

Chiara Ferragni, si sa, è un po' la rabdomante delle tendenze moda: da un po' di tempo si parlava di un possibile ritorno sulle scene delle Bekett ed eccola sfoggiarne un paio ‘originali' del 2011. Appena tornata dal safari in Sudafrica (ma senza bagaglio, smarrito in aeroporto) l'imprenditrice digitale ha sfoggiato un look casual con camicia a quadri firmata The Attico, skinny jeans e scarpe Isabel Marant. Gli anni Dieci sono tornati? Nel dubbio, Isabel Marant si è portata avanti con una riedizione contemporanea delle celebri scarpe: dopo il revival delle Crocs e degli Ugg, le Bekett sembrano essere la nuova mania delle star.