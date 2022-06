Le righe maxi sono la tendenza dell’estate 2022: come abbinare abiti, camicie e gonne Le righe larghe sono la stampa di tendenza dell’estate 2022: da Fendi a Sunnei, da Emporio Armani a Max Mara, le strisce colorano la moda Primavera/Estate 2022.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Emporio Armandi, Fendi, MaxMara

C'erano una volta le righe sottili, delicate, leggere. La moda dell'estate 2022 invece esce dalle righe con abiti a strisce colorate, bold e audaci. Perché non c'è estate senza righe, la stampa "vacanziera" per eccellenza, ma quest'anno le righe si prendono spazio, si allargano, si arrampicano in diagonale sugli abiti e ci riportano indietro nel tempo, per un'estate all'insegna del colore e della leggerezza. Da Sunnei a Fendi, da Max Mara a Chloé: ecco gli abiti e gli accessori "a banda larga" di tendenza.

La stampa a righe larghe sulle passerelle Primavera/Estate 2022

L'abito a righe è il passepartout estivo per eccellenza: spensierato e colorato, è perfetto come copricostume ma non sfigura neanche in ufficio o per trascorrere una domenica all'aria aperta. Dimenticatevi però gli scamiciati a righine sottili che quasi si confondono: le passerelle dell'estate 2022 colorano letteralmente fuori dalle righe.

Il vestito a righe di Fendi

Fendi per esempio sceglie un motivo a bande verticali per gli abiti foulard visti in passerella, accostando i toni dell'ocra e del rosa pastello. Righe maxi verticali anche per l'abito-caftano di Chloé, mentre Missoni segue il trend aggiornando l'iconico "zig-zag" su minidress aderenti e sfrangiati.

Il caftano a righe verticali di Chloé

Max Mara, più rigorosa, manda in passerella gonne a righe larghe orizzontali, mentre gli abiti della capsule collection di Uniqlo x Marni giocano con le illusioni ottiche "allargandosi" progressivamente. Ma è soprattutto sulle camicie che le strisce colorate danno il meglio di sé: dalle passerelle alle versioni low cost, la camicia a righe larghe anni Ottanta è il vero must dell'estate.

Abito a righe larghe Sunnei

Come abbinare le righe larghe per l'estate 2022

Sia che passiate l'estate al mare o in città una polo, una camicia o un vestito a maxi righe è obbligatorio nell'armadio. Un abito con una fantasia "a banda larga" non ha bisogno di altro: un paio di sandali rasoterra, una minibag coordinata e il gioco è fatto. La fantasia must dell'estate 2022 gioca tutto sul colore: l'abbinamento più semplice (ma anche il più d'effetto) per una gonna o un paio di pantaloni a righe è con un top che riprenda uno dei colori della stampa. Per la sera provate una camicia leggermente oversize da lasciare sbottonata (e sentirsi subito in spiaggia al tramonto…)

La gonna a bande colorate di Max Mara

Se invece avete optato per una camicia a bande colorate, via libera ai jeans a zampa d'elefante (per tornare subito negli anni Settanta) o ai pantaloni svasati che riprendano i toni della camicia. Sì a sandali con la zeppa o alle mules, le scarpe must di stagione, e a pochi accessori d'impatto: essere sopra le righe non è mai stato così cool!