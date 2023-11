Le ragazze di Beverly Hills sono tornate: cos’è lo stile Clueless e perché è tornato di moda Il look di Cher Horowitz, il personaggio di Alicia Silverstone nell’iconico film del 1995 “Ragazze a Beverly Hills” all’improvviso è diventato virale e migliaia di persone hanno iniziato a postare foto con completini scozzesi in giallo acceso. Cosa si nasconde dietro la nuova tendenza ispirata a “Clueless”?

A cura di Marco Casola

Una scena del film "Ragazze a Beverly Hills"

Era il 1995 quando Alicia Silverstone interpreta sullo schermo, insieme a Stacey Dash e Brittany Murphy, una delle "Ragazze a Beverly Hills", entrando nella storia e lanciando il personaggio iconico di Cher, una teenager che incarna tutti gli stereotipi della californiana bella, bionda, ricca, amante della moda, sempre attenta al proprio look e che trascorre il suo tempo tra feste liceali e shopping. Il film diretto da Amy Heckerlin, il cui nome originale è Clueless (che letteralmente vuol dire "all'oscuro") è un libero riadattamento, ambientato in una high school degli anni '90, del romanzo Emma di Jane Austen. La pellicola, una pietra miliare per il genere teen movie, ha influenzato lo stile di moltissimi giovani, lo ha fatto ben prima che nei 2000 Regina George e le sue "Mean Girls" lanciassero lo stile total pink alla Paris Hilton.

Il completino giallo di Alicia Silverstone è virale

Ora lo stile delle ragazze a Beverly Hills torna in auge: uno dei celebri look di Alicia Silverstone nel film, quello con completino giallo e mini gonna a pieghe dalla stampa check (firmato Dolce&Gabbana), è diventato virale sui social, dove moltissime persone hanno iniziato a condividere foto dell'outfit ispirato al personaggio di Cher.

North West e Kim Kardashian vestite da Ragazze a Beverly Hills

Al momento su Instagram sotto l'hashtag #Clueless appaiono più di 850mila post. Coma mai questo revival? Perché lo stile Clueless è tornato alla ribalta dopo quasi 30 anni dall'uscita del film? E' tutto merito di Kim Kardashian che per celebrare Halloween 2023 ha ricreato, insieme alla sua primogenita, i look delle ragazze di Beverly Hills. Kim è apparsa con lunghi capelli biondi, tailleur giallo e parigine, impersonando Cher Horowitz al fianco di sua figlia North, quest'ultima vestita imitando alla perfezione l'outfit di Dionne, l'altra protagonista del film, con tanto di cappello tubolare e mini bag.

Come nasce il Clueless style

Lo stile Clueless nasce negli anni '90 ed è ispirato al mood collegiale, rivisto e corretto dalle ragazze di Beverly Hills, appunto. I bomber varsity e i cardigan oversize con maxi lettere vengono sostituiti da micro shirt e twin set dai colori pastello; le parigine alte fino al ginocchio e le scarpe mary jane dalle nuance baby prendono il posto dei calzettoni di spugna e delle sneakers. Infine le gonne a pieghe ad altezza ginocchio spariscono per fare posto a micro skirt pinky o a gonnelline a pieghe in stampa check dai colori accesi e dalle dimensioni mini. Il mix finale è un mood inconsueto eppure coerente, in cui convivono ispirazioni punk, dettagli rubati allo stile preppy collegiale e capi che sembrano usciti da una sfilata Chanel degli anni '90.

Una scena del film "Ragazze a Beverly Hills"

L'accessorio che non manca mai nel look delle Clueless girl è lo zaino micro o il bauletto rigido da portare a mano, magari decorati con piume o realizzati in pellami perlati. I colori must sono quelli pastello come il rosa confetto e il lilla, ma trovano spazio anche il nero o tonalità accese come il giallo e il rosso. Le fantasie non sono mai romantiche, una Clueless girl non ama fiori e cuoricini: se indossa floral print sono in versione dark, come nello slipdress in velluto porpora firmato Anna Sui, che nel film sfoggia Cher in classe per conquistare il nuovo arrivato.

La locandina del film "Ragazze a Beverly Hills"

Chi sono le Clueless Girl

Una Clueless girl attinge all'eleganza del passato, attualizzando fantasie classiche d'ispirazione old english, come il tartan, il principe di Galles e il check, rendendole però iper moderne con dettagli rubati al grunge. Un tailleur a quadri diventa dunque cool e sexy grazie alle forme mini e agli accessori adatti. Il Clueless look è sensuale ma non si addice a una femme fatale. E' vezzoso ma mai melenso, è forte e deciso, non rappresenta un ideale romantico di femminilità. Le Clueless girl non sono oggetto dello sguardo maschile, quello sguardo lo governano.

Una scena del film "Ragazze a Beverly Hills"

Perché le ragazze di Beverly Hills sono tornate

Come spiegare il successo del film e dei look da "ragazza di Beverly Hills" che oggi, anche grazie alla Kardashian, torna di tendenza? In un periodo in cui la GenZ guarda allo stile del passato, dagli anni '90 ai 2000, i brand i moda, le celebrities, gli influencer prendono ispirazioni da icone femminili rubate dal cinema di Hollywood. Soprattutto da quei teen movie che a molti potrebbero apparire come stupidi film commerciali, che non fanno altro che portare avanti lo stereotipo di ragazze vuote e superficiali, troppo impegnate a comprare abiti in Rodeo Drive e a conquistare l'ultimo ragazzo "fico" arrivato nella high school losangeliana.

Il look di Alicia Silverstone nel film "Clueless"

Il personaggio di Cher Horowitz è senza dubbio macchiettistico e caricaturale, i tratti distintivi della ricca ragazza cool sono portati all'estremo, poco prima di scoprire che anche quella ragazza superficiale ha un cuore, si innamora del ragazzo non fico e, addirittura, dona in beneficenza alle popolazioni di Haiti la sua amata attrezzatura da sci (Sic!). Ovviamente anche la redenzione della ricca ragazza viziata è ironica. Il punto sta nella forza del personaggio. Guardando oltre gli stereotipi, Cher è un personaggio femminile ben definito e deciso, raggiunge i suoi obbiettivi, non cede il passo a nessuno. Da qui derivano anche le scelte di stile a metà strada tra il punk e il new romantic.

Cher e Dionne in una scena del film "Ragazze a Beverly Hills"

Cher Horowitz è frivola ma non non se ne vergogna

Come dunque un personaggio frivolo può rappresentare un ideale di stile per una generazione come la GenZ? Una generazione che notoriamente va contro ogni tipo di stereotipo, soprattutto contro gli stereotipi retrogradi legati all'immagine femminile. Forse le ragazze, ma anche i ragazzi, della GenZ sono talmente consapevoli di ciò che vogliono che non hanno paura di essere giudicati frivoli, dunque la Clueless teen può essere attenta al look, può amare la moda ma non per questo si sente superficiale o comunque non ha paura di essere giudicata tale. Sta proprio qui il segreto del successo contemporaneo di icone, film, stili e tendenze che in passato erano "troppo girly", troppo vezzose, alias di poco contenuto. Ora, per fortuna, non ci si preoccupa neanche di pensare a cosa indossare per non essere giudicate superficiali, un po' come succedeva a Cher e Dionne, che raggiungevano i propri obbiettivi, anche svettando su mary jane color confetto e con tra le mani una penna dalle morbide piume rosa.