Le donne rispondono al trend dell’Impero Romano: su TikTok raccontano le loro ossessioni Gli uomini su TikTok hanno ammesso che la loro ossessione quotidiana è l’Impero Romano. Le donne invece a cosa pensano, di insolito, ogni giorno?

TikTok @sophisticatedspreads, @sunflowerbabyyyyy, @kairohall

TikTok è quel magico mondo dove un hashtag come #romanempire (impero romano) può in breve tempo e del tutto inaspettatamente diventare virale. Il motivo, però, è presto detto e trova risposta proprio analizzando i video in questione, che sul social ormai sono a migliaia. È il trend del momento: impazzano i video di uomini che confessano di pensare più volte al giorno all'antica Roma, alle sue innovazioni, ai suoi stili di vita. La ragione di questa radicata ossessione nel mondo maschile sta forse nel modo in cui quella porzione di storia è stata tramandata loro, ossia enfatizzando una serie di aspetti collegati alla mascolinità nella sua accezione più marcata: concetti come il potere, la forza, la virilità. Ma se gli uomini pensano all'Impero Romano, le donne a cosa pensano? Cosa passa nella loro testa quotidianamente? Sta prendendo piede l'hashtag #femaleromanempire.

La versione femminile del trend #romanempire

Stando alle confessioni diventate virali su TikTok, gli uomini pensano all’Impero Romano fino a tre volte alla settimana. L'interesse per questo mondo è scaturito dal video di un utente residente in Svezia, tale Gaius Flavius (un nome che la dice parecchio lunga), che ha condiviso un video in cui ammetteva di pensare spessissimo a quella fetta di storia e agli elementi ad essa collegati. ​​È stato visto più di 1,7 milioni di volte da quando è stato pubblicato il 19 agosto. Volendo mantenere la polarizzazione maschile-femminile, qual è allora la versione delle donne? Quali cose insolite occupano la loro mente nella quotidianità?

La prima a porre la fatidica domanda, che ha generato un effetto cascata, è stata la tiktoker Emmy Rener, che si è rivolta alle follower chiedendo: "C'è qualcosa di casuale a cui tutti pensiamo regolarmente che è specifico per le donne?" Tra gli elementi più gettonati tra le risposte ci sono: il migliore amico delle medie, Orgoglio e Pregiudizio, Rory Gilmore, il Titanic, Taylor Swift. Ci sono poi risposte come il matrimonio o sposare un uomo ricco. E non mancano riferimenti ben più cupi, che però tanto dicono di cosa significhi essere donna al giorno d'oggi.

Tante donne hanno ammesso di pensare quotidianamente a possibili vie di fuga da situazioni spiacevoli o addirittura alla possibilità di essere uccise. Danyelle Leyden, per esempio, ha ammesso di temere ogni giorno per la propria vita e in un dettagliato video ha spiegato ciò che la preoccupa: "Il mio Impero Romano è guardarmi alle spalle e chiedermi se sono seguita o sono solo paranoica".