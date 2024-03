L’allenamento di coppia di Elisabetta Canalis e Cristina Marino: in palestra vestono coordinate Elisabetta Canalis è tornata in Italia ma non per questo ha rinunciato all’attività fisica, anzi, si è allenata in compagnia di Cristina Marino, una delle sue migliori amiche. Per l’occasione le due si sono vestite coordinate: ecco i look sporty scelti per la palestra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata in Italia, lo ha fatto dopo aver preso parte a un esclusivo shooting fotografico realizzato in vista della prossima estate a Palma de Mallorca, e non potrebbe essere più felice. Sebbene viva stabilmente a Los Angeles ormai da anni, non perde occasione per rientrare nel nostro paese, facendo visita non solo alla sua terra natale, la Sardegna, ma anche a Milano, la città in cui ha trascorso gran parte della sua vita. In ogni occasione ne approfitta per rivedere gli amici più cari ma è solo nelle ultime ore che ha rivelato il nome di una delle sue bff più affezionate, l’influencer Cristina Marino.

Elisabetta Canalis e Cristina Marino insieme in palestra

Tra i mille impegni lavorativi e le uscite con gli amici all’insegna del glamour, Elisabetta Canalis trova anche il tempo per allenarsi quando rientra in Italia. Questa volta, però, ha unito “l’utile al dilettevole” e il motivo è molto semplice: è andata in palestra con Cristina Marino, una delle sue best friends. Le due erano già apparse spesso in pubblico fianco a fianco durante le Fashion Week milanesi ma questa volta si sono immortalate in una inedita versione sportiva. Sullo sfondo di una sala in cui si pratica boxe, disciplina particolarmente cara all’ex velina, si sono scattate un selfie allo specchio poco dopo un workout super intenso.

Cristina Marino ed Elisabetta Canalis in palestra

I look sporty di Elisabetta e Cristina

Quale migliore occasione di un allenamento di coppia per vestirsi in coordinato? È proprio quanto fatto da Cristina Marino ed Elisabetta Canalis, apparse super fashion anche in versione sporty. Hanno indossato entrambe reggiseno sportivo e leggings aderenti, lasciando così gli addominali scolpiti in vista. Niente scarpe, hanno preferito allenarsi a piedi nudi ma non hanno rinunciato a un velo di make-up sul viso. La moglie di Luca Argentero, inoltre, ha anche tenuto i capelli sciolti, a prova del fatto che non teme affatto il sudore. Insomma, le due riescono a essere trendy anche mentre si dedicano all’attività fisica, a prova del fatto che sono due dive nate.